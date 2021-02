IL CALENDARIO Ben 23 appuntamenti iridati, in programma da fine marzo a metà dicembre. Così la Formula 1 riparte nel 2021 con grande ambizione e con la speranza di poter disputare tutti i Gp previsti, dimenticando la parziale battuta d’arresto a causa Covid-19 che nel 2020 ha costretto gli organizzatori a chiudere il mondiale a quota 17 prove. Il campionato più lungo della storia poggia su alcuni piccoli cambiamenti regolamentari – di cui abbiamo discusso qui – e su tante conferme, anche nell’ottica di contenere i costi e di mettere in scena una competizione economicamente sostenibile nonostante la pandemia. Sul piano del calendario, due sono le vere novità: il ritorno del Gp d’Olanda a Zandvoort dopo il rinvio della passata stagione e l’ingresso assoluto del Gp d’Arabia Saudita sul tracciato cittadino di Jeddah. Nuova anche la collocazione del Gp d’Australia a Melbourne, spostato dal 18 marzo al 21 novembre, con il Bahrain che si accaparra dunque il season opener, il 28 marzo. Di seguito il calendario completo con i dettagli delle dirette tv – in Italia ripartite tra Sky Sport F1 e TV8 – e tutti gli orari delle singole sessioni.

IL CALENDARIO UFFICIALE F1 2021

Data Evento Sede Ora inizio Ora fine Diretta tv 12-13-14 marzo Test Bahrain Sakhir TBD TBD Sky

ORA ITALIANA DI TUTTE LE SESSIONI DEL MONDIALE F1 2021

Data Evento PL1 PL2 PL3 Qualifiche Gara 28 marzo GP Bahrain* 12:30-13:30 16:00-17:00 13:00-14:00 16:00-17:00 17:00 18 aprile GP Emilia Romagna 11:30-12:30 15:00-16:00 12:00-13:00 15:00-16:00 15:00 2 maggio TBD TBD TBD TBD TBD TBD 9 maggio GP Spagna 11:30-12:30 15:00-16:00 12:00-13:00 15:00-16:00 15:00 23 maggio GP Monaco** 11:30-12:30 15:00-16:00 12:00-13:00 15:00-16:00 15:00 6 giugno GP Azerbaijan 11:30-12:30 15:00-16:00 12:00-13:00 15:00-16:00 14:00 13 giugno GP Canada 17:30-18.30 21:00-22:00 17:00-18:00 20:00-21:00 20:00 27 giugno GP Francia 11:30-12:30 15:00-16:00 12:00-13:00 15:00-16:00 15:00 4 luglio GP Austria 11:30-12:30 15:00-16:00 12:00-13:00 15:00-16:00 15:00 18 luglio GP Gran Bretagna 12:30-13:30 16:00-17:00 13:00-14:00 16:00-17:00 16:00 1 agosto GP Ungheria 11:30-12:30 15:00-16:00 12:00-13:00 15:00-16:00 15:00 29 agosto GP Belgio 11:30-12:30 15:00-16:00 12:00-13:00 15:00-16:00 15:00 5 settembre GP Olanda 11:30-12:30 15:00-16:00 12:00-13:00 15:00-16:00 15:00 12 settembre GP Italia 11:30-12:30 15:00-16:00 12:00-13:00 15:00-16:00 15:00 26 settembre GP Russia 10:30-11:30 14:00-15:00 11:00-12:00 14:00-15:00 14:00 3 ottobre GP Singapore 11:00-12:00 14:30-15:30 12:00-13:00 15:00-16:00 14:00 10 ottobre GP Giappone 04:30-05:30 08:00-09:00 05:00-06:00 08:00-09:00 07:00 24 ottobre GP Stati Uniti 18:30-19:30 22:00-23:00 20:00-21:00 23:00-24:00 21:00 31 ottobre GP Messico*** 19:30-20:30 22:00-23:00 18:00-19:00 21:00-22:00 20:00 7 novembre GP Brasile 15:30-16:30 19:00-20:00 16:00-17:00 19:00-20:00 18:00 21 novembre GP Australia 02:30-03:30 06:00-07:00 04:00-05:00 07:00-08:00 07:00 5 dicembre GP Arabia Saudita 13:30-14:30 17:00-18:00 14:00-15:00 17:00-18:00 17:00 12 dicembre GP Abu Dhabi 10:30-11:30 14:00-15:00 11:00-12:00 14:00-15:00 14:00

*Passaggio all'ora legale nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo.

**Le prove libere 1 e 2 si disputano al giovedì e non al venerdì.

***Passaggio all'ora solare nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre.