GP BAHRAIN IN TV Ci siamo! Dopo uno degli inverni più lunghi e travagliati che gli amanti della Formula 1 ricordino, è finalmente giunta l'ora di dare fuoco alle polveri: riparte la stagione con il Gran Premio del Bahrain, l'evento inaugurale del campionato del mondo 2021. Sulla pista di Sakhir si sono svolti dal 12 al 14 marzo scorso i test invernali, che hanno mostrato una Red Bull in gran forma, una Mercedes che deve ancora trovare la quadra e qualche miglioramento da parte di molti team, tra cui la Ferrari, chiamata a riscattare un 2020 disastroso. Parte dunque l'assalto al trono di Lewis Hamilton, e il candidato più serio a impensierirlo sembra essere l'olandese Max Verstappen, sebbene in griglia vi siano altri tre campioni del mondo: il rientrante Fernando Alonso con la Alpine, Sebastian Vettel, passato alla debuttante Aston Martin, e Kimi Raikkonen, confermato con l'Alfa Romeo. Per l'Italia ci sarà da seguire Antonio Giovinazzi, sempre sulla Alfa Romeo (che batte però bandiera svizzera), la promettente Alpha Tauri di Pierre Gasly e del sorprendente rookie Yuki Tsunoda, e soprattutto la nuova coppia della Ferrari composta da Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere l'evento in chiaro in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 26 marzo

Prove libere 1: 12.30 – 13.30 (Live MotorBox dalle ore 12.15)

Prove libere 2: 16.00 – 17.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Sabato 27 marzo

Prove libere 3: 13.00 – 14.00 (Live MotorBox dalle ore 12.45)

Qualifiche: 16.00 – 17.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Domenica 28 marzo

Gara: 17.00 (Live MotorBox dalle ore 16.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIFFERITA? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 27 marzo

Qualifiche: 19.00 – 20.00

Domenica 28 marzo

Gara: 18.00

TUTTO SUL GP DEL BAHRAIN 2021

L’impianto, situato a una trentina di chilometri di distanza dalla capitale Manama, è stato inaugurato nel 2004, anno in cui si disputò il primo Gran Premio del Bahrain della storia della Formula 1. Il tracciato nella configurazione attuale - che è rimasta quasi sempre la stessa per questo evento (non parliamo del GP di Sakhir disputato sul cosiddetto outer track nel 2020) ad eccezione dell’edizione 2011 corsa sul layout denominato “Endurance Circuit” - misura 5.412 km per 15 curve. Si tratta di una pista dalla sede stradale piuttosto ampia e che spesso ci ha regalato gare emozionanti e ricche di sorpassi. Dal 2014 si corre al tramonto, con la gara che si svolge dunque – è stata la terza nella storia dopo Singapore e Abu Dhabi – sotto le luci artificiali.

Per il via del Mondiale di Formula 1 2021 è previsto bel tempo sulla pista di Sakhir nei giorni di libere e qualifiche, con cielo sereno e temperature gradevoli durante la sera e calde durante il giorno. Occhio però al vento, che potrebbe disturbare soprattutto alla domenica, quando è previsto un abbassamento delle temperature massime di circa 10 gradi. Di seguito i dettagli da weather.com

Venerdì 26 marzo: temperature: max 33°, min 23°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 37%, vento 17kmh.

Sabato 27 marzo: temperature: max 34°, min 21°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 32%, vento 23kmh.

Domenica 28 marzo: temperature: max 25°, min 20°; nuvoloso, precipitazioni 0%, umidità 45%, vento 45kmh