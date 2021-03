LIVE SAKHIR F1 La Formula 1 torna finalmente in pista per il primo dei 23 appuntamenti del mondiale 2021. Il circus riaccende i motori a Sakhir, sulla stessa pista del Bahrain che ha già ospitato la penultima e terzultima prova dello scorso campionato, oltre che i test pre-stagione 2021. In questo fine settimana è però finalmente il tempo per gettare la maschera e scoprire il reale livello prestazionale dei dieci team in pista, con grande curiosità sulla Red Bull uscita ''vincitrice'' dalla tre giorni di prove e su una Ferrari che, seppur a fari spenti, vuole riappropriarsi quantomeno di un gradino sul podio iridato. E la Mercedes? È davvero così in difficoltà com'è apparsa due settimane fa? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto tutte le sessioni del weekend del Gran Premio del Bahrain 2021.

PROVE LIBERE 3 GP BAHRAIN 2021: LA CRONACA MINUTO PER MINUTO

Prove libere 3 GP del Bahrain 2021 live dalle 12.45 di sabato 27 marzo. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.