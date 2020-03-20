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Albo d'oro Gran Premio del Bahrain

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2 ore fa - I vincitori di tutte le edizioni del Gran Premio del Bahrain di F1

Le sedi e i vincitori di tutti i Gran Premi del Bahrain di F1 disputati ad oggi

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La storia del Gran Premio del Bahrain F1

Il GP Bahrain è stato il primo gran premio disputato in Medio Oriente. Tappa fissa in calendario dal 2004, nel 2011 non si è disputato a seguito delle tensioni sociali esplose nel piccolo arcipelago situato nel mar Rosso. Con cinque successi, sono Lewis Hamilton, seguito a quota quattro da Sebastian Vettel, i piloti più vincenti nella storia di questa gara, mentre tra le scuderie primeggiano Ferrari e Mercedes con ben sei successi. Curiosamente, in diciotto edizioni è successo ben sei volte che un pilota vincesse per due anni consecutivi. Nel 2020, a causa della pandemia da Covid-19, si sono disputate due edizioni su due diversi layout del circuito di Sakhir, vinte dal solito Hamilton e da Sergio Perez, mentre nel 2021 è stato ancora Lewis a imporsi al termine di una gara molto combattuta con Max Verstappen. Nel 2022, anno in cui inizia la nuova era della F1 a effetto suolo, è invece la Ferrari a tornare al successo grazie a Charles Leclerc, mentre nei due anni successivi è Max Verstappen a dominare. Nel 2025 primo storico trionfo della McLaren, con Oscar Piastri, con l'edizione 2026, eccezionalmente disputata a Sepang, in Malesia, per effetto della guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti, Israele e Iran, vinta ancora da Max Verstappen

Albo d'oro GP Bahrain F1

AnnoSede GpPilotaTeam
2004ManamaMichael SchumacherFerrari
2005ManamaFernando AlonsoRenault
2006ManamaFernando AlonsoRenault
2007ManamaFelipe MassaFerrari
2008ManamaFelipe MassaFerrari
2009ManamaJenson ButtonBrawn
2010ManamaFernando AlonsoFerrari
2011ManamaAnnullato  
2012ManamaSebastian VettelRed Bull-Renault
2013ManamaSebastian VettelRed Bull-Renault
2014ManamaLewis HamiltonMercedes
2015ManamaLewis HamiltonMercedes
2016ManamaNico RosbergMercedes
2017ManamaSebastian VettelFerrari
2018ManamaSebastian VettelFerrari
2019ManamaLewis HamiltonMercedes
2020ManamaLewis HamiltonMercedes
2021ManamaLewis HamiltonMercedes
2022ManamaCharles LeclercFerrari
2023ManamaMax VerstappenRed Bull-Honda
2024ManamaMax VerstappenRed Bull-Honda
2025ManamaOscar PiastriMcLaren-Mercedes
2026Sepang*Max VerstappenRed Bull-RB Ford

*Edizione 2026 disputata eccezionalmente sulla pista di Sepang per via della guerra in Medio Oriente, sotto il nome ufficiale di ''GP del Bahrain in Malesia''

Albo d'oro GP Sakhir F1 

AnnoSede GpPilotaTeam
2020Manama OuterSergio PerezRacing Point-Mercedes
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