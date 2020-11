Albo d'oro Gran Premio del Bahrain

LA STORIA Il GP Bahrain è stato il primo gran premio disputato in Medio Oriente. Tappa fissa in calendario dal 2004, nel 2011 non si è disputato a seguito delle tensioni sociali esplose nel piccolo arcipelago situato nel mar Rosso. Con quattro successi, sono Sebastian Vettel e Lewis Hamilton i piloti più vincenti nella storia di questa gara, mentre tra le scuderie primeggia la Ferrari con ben sei successi. Curiosamente, in sedici edizioni è successo ben sei volte che un pilota vincesse per due anni consecutivi. Nel 2020, a causa della pandemia da Covid-19, si disputano due edizioni su due diversi layout del circuito di Sakhir

ALBO D'ORO GP BAHRAIN F1

Anno Sede Gp Pilota Team 2004 Manama Michael Schumacher Ferrari 2005 Manama Fernando Alonso Renault 2006 Manama Fernando Alonso Renault 2007 Manama Felipe Massa Ferrari 2008 Manama Felipe Massa Ferrari 2009 Manama Jenson Button Brawn 2010 Manama Fernando Alonso Ferrari 2011 Manama Annullato 2012 Manama Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2013 Manama Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2014 Manama Lewis Hamilton Mercedes 2015 Manama Lewis Hamilton Mercedes 2016 Manama Nico Rosberg Mercedes 2017 Manama Sebastian Vettel Ferrari 2018 Manama Sebastian Vettel Ferrari 2019 Manama Lewis Hamilton Mercedes 2020 Manama Lewis Hamilton Mercedes

ALBO D'ORO GP SAKHIR F1