Albo d'oro Gran Premio del Bahrain

La storia del Gran Premio del Bahrain F1

Il GP Bahrain è stato il primo gran premio disputato in Medio Oriente. Tappa fissa in calendario dal 2004, nel 2011 non si è disputato a seguito delle tensioni sociali esplose nel piccolo arcipelago situato nel mar Rosso. Con cinque successi, sono Lewis Hamilton, seguito a quota quattro da Sebastian Vettel, i piloti più vincenti nella storia di questa gara, mentre tra le scuderie primeggiano Ferrari e Mercedes con ben sei successi. Curiosamente, in diciotto edizioni è successo ben sei volte che un pilota vincesse per due anni consecutivi. Nel 2020, a causa della pandemia da Covid-19, si sono disputate due edizioni su due diversi layout del circuito di Sakhir, vinte dal solito Hamilton e da Sergio Perez, mentre nel 2021 è stato ancora Lewis a imporsi al termine di una gara molto combattuta con Max Verstappen. Nel 2022, anno in cui inizia la nuova era della F1 a effetto suolo, è invece la Ferrari a tornare al successo grazie a Charles Leclerc, mentre nei due anni successivi è Max Verstappen a dominare. Nel 2025 primo storico trionfo della McLaren, con Oscar Piastri, con l'edizione 2026, eccezionalmente disputata a Sepang, in Malesia, per effetto della guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti, Israele e Iran, vinta ancora da Max Verstappen

Albo d'oro GP Bahrain F1

Anno Sede Gp Pilota Team 2004 Manama Michael Schumacher Ferrari 2005 Manama Fernando Alonso Renault 2006 Manama Fernando Alonso Renault 2007 Manama Felipe Massa Ferrari 2008 Manama Felipe Massa Ferrari 2009 Manama Jenson Button Brawn 2010 Manama Fernando Alonso Ferrari 2011 Manama Annullato 2012 Manama Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2013 Manama Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2014 Manama Lewis Hamilton Mercedes 2015 Manama Lewis Hamilton Mercedes 2016 Manama Nico Rosberg Mercedes 2017 Manama Sebastian Vettel Ferrari 2018 Manama Sebastian Vettel Ferrari 2019 Manama Lewis Hamilton Mercedes 2020 Manama Lewis Hamilton Mercedes 2021 Manama Lewis Hamilton Mercedes 2022 Manama Charles Leclerc Ferrari 2023 Manama Max Verstappen Red Bull-Honda 2024 Manama Max Verstappen Red Bull-Honda 2025 Manama Oscar Piastri McLaren-Mercedes 2026 Sepang* Max Verstappen Red Bull-RB Ford

*Edizione 2026 disputata eccezionalmente sulla pista di Sepang per via della guerra in Medio Oriente, sotto il nome ufficiale di ''GP del Bahrain in Malesia''

Albo d'oro GP Sakhir F1

Anno Sede Gp Pilota Team 2020 Manama Outer Sergio Perez Racing Point-Mercedes

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