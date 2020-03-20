Albo d'oro Gran Premio del Bahrain

Le sedi e i vincitori di tutti i Gran Premi del Bahrain di F1 disputati ad oggi
La storia del Gran Premio del Bahrain F1
Il GP Bahrain è stato il primo gran premio disputato in Medio Oriente. Tappa fissa in calendario dal 2004, nel 2011 non si è disputato a seguito delle tensioni sociali esplose nel piccolo arcipelago situato nel mar Rosso. Con cinque successi, sono Lewis Hamilton, seguito a quota quattro da Sebastian Vettel, i piloti più vincenti nella storia di questa gara, mentre tra le scuderie primeggiano Ferrari e Mercedes con ben sei successi. Curiosamente, in diciotto edizioni è successo ben sei volte che un pilota vincesse per due anni consecutivi. Nel 2020, a causa della pandemia da Covid-19, si sono disputate due edizioni su due diversi layout del circuito di Sakhir, vinte dal solito Hamilton e da Sergio Perez, mentre nel 2021 è stato ancora Lewis a imporsi al termine di una gara molto combattuta con Max Verstappen. Nel 2022, anno in cui inizia la nuova era della F1 a effetto suolo, è invece la Ferrari a tornare al successo grazie a Charles Leclerc, mentre nei due anni successivi è Max Verstappen a dominare. Nel 2025 primo storico trionfo della McLaren, con Oscar Piastri, con l'edizione 2026, eccezionalmente disputata a Sepang, in Malesia, per effetto della guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti, Israele e Iran, vinta ancora da Max Verstappen
Albo d'oro GP Bahrain F1
|Anno
|Sede Gp
|Pilota
|Team
|2004
|Manama
|Michael Schumacher
|Ferrari
|2005
|Manama
|Fernando Alonso
|Renault
|2006
|Manama
|Fernando Alonso
|Renault
|2007
|Manama
|Felipe Massa
|Ferrari
|2008
|Manama
|Felipe Massa
|Ferrari
|2009
|Manama
|Jenson Button
|Brawn
|2010
|Manama
|Fernando Alonso
|Ferrari
|2011
|Manama
|Annullato
|2012
|Manama
|Sebastian Vettel
|Red Bull-Renault
|2013
|Manama
|Sebastian Vettel
|Red Bull-Renault
|2014
|Manama
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2015
|Manama
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2016
|Manama
|Nico Rosberg
|Mercedes
|2017
|Manama
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|2018
|Manama
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|2019
|Manama
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2020
|Manama
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2021
|Manama
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2022
|Manama
|Charles Leclerc
|Ferrari
|2023
|Manama
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda
|2024
|Manama
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda
|2025
|Manama
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|2026
|Sepang*
|Max Verstappen
|Red Bull-RB Ford
*Edizione 2026 disputata eccezionalmente sulla pista di Sepang per via della guerra in Medio Oriente, sotto il nome ufficiale di ''GP del Bahrain in Malesia''
Albo d'oro GP Sakhir F1
|Anno
|Sede Gp
|Pilota
|Team
|2020
|Manama Outer
|Sergio Perez
|Racing Point-Mercedes
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