TUTTI GLI ORARI 2020 La rivista tedesca Auto Motor und Sport ha pubblicato in anteprima il calendario provvisorio del Campionato del Mondo di Formula 1 2020. Saranno 22 le gare, una in più rispetto al 2019, per il Mondiale più lungo di sempre. Le variazioni più importanti sono l'inserimento del Gran Premio del Vietnam (5 aprile) e del Gran Premio d'Olanda (3 maggio), non ci sarà invece il Gran Premio di Germania a Hockenheim.

ORARI ITALIANI Gli orari non sono ancora ufficiali e sono basati sugli orari di partenza della stagione 2019, possono essere dunque soggetti a variazioni. Diversi invece i cambiamenti di date, con il GP Azerbaijan posticipato a giugno per far posto il 3 maggio a quello d'Olanda, e il GP del Bahrain anticipato di una settimana per inserire quello del Vietnam. Saranno sette i back-to-back: Australia-Bahrain, Olanda-Spagna, Azerbaijan-Canada, Francia-Austria, Belgio-Italia, Singapore-Russia e USA-Messico. L'appuntamento di Monza con il Gran Premio d'Italia è previsto per domenica 6 settembre 2020. Di seguito il calendario completo,

Gli orari di partenza dei GP di Formula 1 2020

Data Gran Premio Circuito Ora Locale Ora Italiana 15 marzo Australia Melbourne 16:10 07:10 22 marzo Bahrain Sakhir 18:10 17:10 5 aprile Vietnam Hanoi ? ? 19 aprile Cina Shanghai 14:10 08:10 3 maggio Olanda Zandvoort 15:10 15:10 10 maggio Spagna Barcellona 15:10 15:10 24 maggio Monaco Monte Carlo 15:10 15:10 7 giugno Azerbaijan Baku 16:10 14:10 14 giugno Canada Montreal 14:10 20:10 28 giugno Francia Le Castellet 15:10 15:10 5 luglio Austria Spielberg 15:10 15:10 19 luglio Gran Bretagna Silverstone 14:10 15:10 2 agosto Ungheria Budapest 15:10 15:10 30 agosto Belgio Spa-Francorchamps 15:10 15:10 6 settembre Italia Monza 15:10 15:10 20 settembre Singapore Singapore 20:10 14:10 27 settembre Russia Sochi 14:10 13:10 11 ottobre Giappone Suzuka 14:10 07:10 25 ottobre Messico Città del Messico 13:10 20:10 1 novembre Stati Uniti Austin 13:10 20:10 15 novembre Brasile San Paolo 15:10 18:10 29 novembre Abu Dhabi Yas Marina 17:10 14:10

Orari "italiani" di tutte le sessioni dei weekend di Formula 1 2020

Data GP PL1 PL2 PL3 Qualifiche Gara 15 marzo Australia 02:00-03:30 06:00-07:30 04:00-05:00 07:00-08:00 07:10 22 marzo Bahrain 12:00-13:30 16:00-17:30 13:00-14:00 16:00-17:00 17:10 5 aprile Vietnam ? ? ? ? ? 19 aprile Cina 04:00-05:30 08:00-09:30 05:00-06:00 08:00-09:00 08:10 3 maggio Olanda 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 10 maggio Spagna 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 24 maggio Monaco* 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 7 giugno Azerbaijan 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 14:10 14 giugno Canada 16:00-17:30 20:00-21:30 17:00-18:00 20:00-21:00 20:10 28 giugno Francia 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 5 luglio Austria 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 19 luglio Gran Bretagna 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 2 agosto Ungheria 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 30 agosto Belgio 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 6 settembre Italia 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 20 settembre Singapore 10:30-12:00 14:30-16:00 12:00-13:00 15:00-16:00 14:10 27 settembre Russia 10:00-11:30 14:00-15:30 11:00-12:00 14:00-15:00 13:10 11 ottobre Giappone 03:00-04:30 07:00-08:30 05:00-06:00 08:00-09:00 07:10 25 ottobre Messico 17:00-18:30 21:00-22:30 17:00-18:00 20:00-21:00 20:10 1 novembre Stati Uniti 17:00-18:30 21:00-22:30 19:00-20:00 22:00-23:00 20:10 15 novembre Brasile 14:00-15:30 18:00-19:30 15:00-16:00 18:00-19:00 18:10 29 novembre Abu Dhabi 10:00-11:30 14:00-15:30 11:00-12:00 14:00-15:00 14:10

*Le prove libere 1 e 2 del Gran Premio di Monaco si disputanno al giovedì anziché al venerdì.