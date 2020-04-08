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Albo d'oro Gran Premio di Singapore

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2 ore fa - I vincitori di tutte le edizioni del Gran Premio di Singapore di F1

Le sedi e i vincitori di tutti i Gran Premi di Singapore di F1 disputati ad oggi
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La storia del GP di Singapore F1

È stato il primo Gran Premio nella storia della Formula 1 a disputarsi in notturna. Era il lontano 2008 quando le monoposto della massima serie debuttavano sul circuito cittadino di Marina Bay, nella “Monte Carlo d’Oriente”, illuminato a giorno da un pazzesco impianto di luci artificiali. A imporsi fu, tra mille polemiche, la Renault di Fernando Alonso aiutata dal celeberrimo “crash gate” del compagno Nelson Piquet che mise fine alla carriera in F1 del team principal Flavio Briatore. L’asturiano è poi tornato a trionfare (stavolta senza ombre) nel 2010 nell’anno del suo debutto in Ferrari, ma quella di Singapore è a tutti gli effetti una delle roccaforti di Sebastian Vettel, vincitore in ben cinque occasioni. Fermo a quota 4, invece, il campione del mondo in carica Lewis Hamilton, con la “sua” Mercedes che comanda la classifica tra i team più vittoriosi nella città-stato del Sud-est asiatico. Nel 2022, al ritorno a Singapore dopo due anni di stop a causa Covid, è stato Sergio Perez a trionfare, mentre nel 2023 Carlos Sainz ha riportato la Ferrari sul gradino più alto del podio dopo più di un anno di digiuno. Nel 2024, festa per Lando Norris e la McLaren, al suo secondo successo nella storia del GP a Marina Bay, con la Mercedes che torna invece davanti a tutti con George Russell nell'edizione 2025. Nel 2026, c'è invece il primo centro in carriera di Max Verstappen, al volante della Red Bull. 

Albo d'oro GP Singapore F1

AnnoSede GpPilotaTeam
2008Marina BayFernando AlonsoRenault
2009Marina BayLewis HamiltonMcLaren-Mercedes
2010Marina BayFernando AlonsoFerrari
2011Marina BaySebastian VettelRed Bull-Renault
2012Marina BaySebastian VettelRed Bull-Renault
2013Marina BaySebastian VettelRed Bull-Renault
2014Marina BayLewis HamiltonMercedes
2015Marina BaySebastian VettelFerrari
2016Marina BayNico RosbergMercedes
2017Marina BayLewis HamiltonMercedes
2018Marina BayLewis HamiltonMercedes
2019Marina BaySebastian VettelFerrari
2022Marina BaySergio PerezRed Bull-Honda
2023Marina BayCarlos SainzFerrari
2024Marina BayLando NorrisMcLaren-Mercedes
2025Marina BayGeorge RussellMercedes
2026Marina BayMax VerstappenRed Bull-RB Ford

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