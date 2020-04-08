Albo d'oro Gran Premio di Singapore

La storia del GP di Singapore F1

È stato il primo Gran Premio nella storia della Formula 1 a disputarsi in notturna. Era il lontano 2008 quando le monoposto della massima serie debuttavano sul circuito cittadino di Marina Bay, nella “Monte Carlo d’Oriente”, illuminato a giorno da un pazzesco impianto di luci artificiali. A imporsi fu, tra mille polemiche, la Renault di Fernando Alonso aiutata dal celeberrimo “crash gate” del compagno Nelson Piquet che mise fine alla carriera in F1 del team principal Flavio Briatore. L’asturiano è poi tornato a trionfare (stavolta senza ombre) nel 2010 nell’anno del suo debutto in Ferrari, ma quella di Singapore è a tutti gli effetti una delle roccaforti di Sebastian Vettel, vincitore in ben cinque occasioni. Fermo a quota 4, invece, il campione del mondo in carica Lewis Hamilton, con la “sua” Mercedes che comanda la classifica tra i team più vittoriosi nella città-stato del Sud-est asiatico. Nel 2022, al ritorno a Singapore dopo due anni di stop a causa Covid, è stato Sergio Perez a trionfare, mentre nel 2023 Carlos Sainz ha riportato la Ferrari sul gradino più alto del podio dopo più di un anno di digiuno. Nel 2024, festa per Lando Norris e la McLaren, al suo secondo successo nella storia del GP a Marina Bay, con la Mercedes che torna invece davanti a tutti con George Russell nell'edizione 2025. Nel 2026, c'è invece il primo centro in carriera di Max Verstappen, al volante della Red Bull.

Albo d'oro GP Singapore F1

Anno Sede Gp Pilota Team 2008 Marina Bay Fernando Alonso Renault 2009 Marina Bay Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2010 Marina Bay Fernando Alonso Ferrari 2011 Marina Bay Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2012 Marina Bay Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2013 Marina Bay Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2014 Marina Bay Lewis Hamilton Mercedes 2015 Marina Bay Sebastian Vettel Ferrari 2016 Marina Bay Nico Rosberg Mercedes 2017 Marina Bay Lewis Hamilton Mercedes 2018 Marina Bay Lewis Hamilton Mercedes 2019 Marina Bay Sebastian Vettel Ferrari 2022 Marina Bay Sergio Perez Red Bull-Honda 2023 Marina Bay Carlos Sainz Ferrari 2024 Marina Bay Lando Norris McLaren-Mercedes 2025 Marina Bay George Russell Mercedes 2026 Marina Bay Max Verstappen Red Bull-RB Ford

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