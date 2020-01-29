Formula 1

Albo d'oro Formula 1

Avatar di Alessio Ricci,

2 ore fa - L'albo d'oro del Mondiale di Formula 1

L'albo d'oro completo del Mondiale di Formula 1
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76 anni di Formula 1

La Formula 1 ha celebrato il suo 75esimo anniversario dalla nascita, nel 1950 del campionato del mondo. Sono 77 a oggi i Mondiali Piloti assegnati finora, mentre sono 68 quelli Costruttori, messi in palio a partire dalla stagione 1959. Michael Schumacher, con 7 titoli, è stato raggiunto nel 2020 da Lewis Hamilton in vetta alla classifica dei piloti con più corone all'attivo. Resiste invece la Ferrari, con 16 Mondiali Costruttori, in cima alla lista delle scuderie più vittoriose della storia. Nel 2026 l'Italia torna invece sul tetto del mondo con Andrea Kimi Antonelli, che rompe un digiuno lungo 73 anni (l'ultima volta con Alberto Ascari nel lontano 1953).

Albo d'oro Mondiale Piloti F1

Anno Pilota Vettura
1950 Giuseppe Farina Alfa Romeo
1951 Juan-Manuel Fangio Alfa Romeo
1952 Alberto Ascari Ferrari
1953 Alberto Ascari Ferrari
1954 Juan-Manuel Fangio Mercedes
1955 Juan-Manuel Fangio Mercedes
1956 Juan-Manuel Fangio Ferrari
1957 Juan-Manuel Fangio Maserati
1958 Michael Hawthorn Ferrari
1959 Jack Brabham Cooper-Climax
1960 Jack Brabham Cooper-Climax
1961 Phil Hill Ferrari
1962 Graham Hill BRM
1963 Jim Clark Lotus-Climax
1964 John Surtees Ferrari
1965 Jim Clark Ferrari
1966 Jack Brabham Lotus-Climax
1967 Denny Hulme Brabham-Repco
1968 Graham Hill Lotus-Climax
1969 Jackie Stewart Matra-Ford
1970 Jochen Rindt Lotus-Ford
1971 Jackie Stewart Tyrrel-Ford
1972 Emerson Fittipaldi Lotus-Ford
1973 Jackie Stewart Tyrrel-Ford
1974 Emerson Fittipaldi McLaren-Ford
1975 Niki Lauda Ferrari
1976 James Hunt McLaren-Ford
1977 Niki Lauda Ferrari
1978 Mario Andretti Lotus-Ford
1979 Jody Scheckter Ferrari
1980 Alan Jones Williams-Ford
1981 Nelson Piquet Brabham-Ford
1982 Keke Rosberg Williams-Ford
1983 Nelson Piquet Brabham-BMW
1984 Niki Lauda McLaren-Porsche
1985 Alain Prost McLaren-Porsche
1986 Alain Prost McLaren-Porsche
1987 Nelson Piquet Williams-Honda
1988 Ayrton Senna McLaren-Honda
1989 Alain Prost McLaren-Honda
1990 Ayrton Senna McLaren-Honda
1991 Ayrton Senna McLaren-Honda
1992 Nigel Mansell Williams-Renault
1993 Alain Prost Williams-Renault
1994 Michael Schumacher Benetton-Ford
1995 Michael Schumacher Benetton-Renault
1996 Damon Hill Williams-Renault
1997 Jacques Villeneuve Williams-Renault
1998 Mika Hakkinen McLaren-Mercedes
1999 Mika Hakkinen McLaren-Mercedes
2000 Michael Schumacher Ferrari
2001 Michael Schumacher Ferrari
2002 Michael Schumacher Ferrari
2003 Michael Schumacher Ferrari
2004 Michael Schumacher Ferrari
2005 Fernando Alonso Renault
2006 Fernando Alonso Renault
2007 Kimi Raikkonen Ferrari
2008 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes
2009 Jenson Button Brawn
2010 Sebastian Vettel Red Bull-Renault
2011 Sebastian Vettel Red Bull-Renault
2012 Sebastian Vettel Red Bull-Renault
2013 Sebastian Vettel Red Bull-Renault
2014 Lewis Hamilton Mercedes
2015 Lewis Hamilton Mercedes
2016 Nico Rosberg Mercedes
2017 Lewis Hamilton Mercedes
2018 Lewis Hamilton Mercedes
2019 Lewis Hamilton Mercedes
2020 Lewis Hamilton Mercedes
2021 Max Verstappen Red Bull-Honda
2022 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT
2023 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT
2024 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT
2025 Lando Norris McLaren-Mercedes
2026 Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Albo d'oro Mondiale Costruttori F1

Anno Scuderia Motore
1958 Vanwall Vanwall
1959 Cooper Climax
1960 Cooper Climax
1961 Ferrari Ferrari
1962 BRM BRM
1963 Lotus Climax
1964 Ferrari Ferrari
1965 Lotus Climax
1966 Brabham Repco
1967 Brabham Repco
1968 Lotus Climax
1969 Matra Ford
1970 Lotus Ford
1971 Tyrrell Ford
1972 Lotus Ford
1973 Lotus Ford
1974 McLaren Ford
1975 Ferrari Ferrari
1976 Ferrari Ferrari
1977 Ferrari Ferrari
1978 Lotus Ford
1979 Ferrari Ferrari
1980 Williams Ford
1981 Williams Ford
1982 Ferrari Ferrari
1983 Ferrari Ferrari
1984 McLaren Porsche
1985 McLaren Porsche
1986 Williams Honda
1987 Williams Honda
1988 McLaren Honda
1989 McLaren Honda
1990 McLaren Honda
1991 McLaren Honda
1992 Williams Renault
1993 Williams Renault
1994 Williams Renault
1995 Benetton Renault
1996 Williams Renault
1997 Williams Renault
1998 McLaren Mercedes
1999 Ferrari Ferrari
2000 Ferrari Ferrari
2001 Ferrari Ferrari
2002 Ferrari Ferrari
2003 Ferrari Ferrari
2004 Ferrari Ferrari
2005 Renault Renault
2006 Renault Renault
2007 Ferrari Ferrari
2008 Ferrari Ferrari
2009 Brawn Mercedes
2010 Red Bull Renault
2011 Red Bull Renault
2012 Red Bull Renault
2013 Red Bull Renault
2014 Mercedes Mercedes
2015 Mercedes Mercedes
2016 Mercedes Mercedes
2017 Mercedes Mercedes
2018 Mercedes Mercedes
2019 Mercedes Mercedes
2020 Mercedes Mercedes
2021 Mercedes Mercedes
2022 Red Bull Honda RBPT
2023 Red Bull Honda RBPT
2024 McLaren Mercedes
2025 McLaren Mercedes
2026 Da assegnare Da assegnare

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