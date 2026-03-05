Formula 1 2026: le classifiche dei mondiali Piloti e Costruttori

La Formula 1 riparte finalmente dopo la pausa invernale e lo fa, come da tradizione, con il GP d'Australia, prima gara ad aprire una nuova era delle corse con le nuove power unit super ibride (e le nuove monoposto) che sprigionano il 50% di potenza complessiva in elettrico. Una rivoluzione che inizia nel segno della Mercedes: nell'edizione 2026 della gara a Melbourne (qui la cronaca, qui i risultati completi), è infatti la scuderia anglo-tedesca a imporsi con una perentoria doppietta firmata da George Russell e Andrea Kimi Antonelli. La Ferrari però risponde presente soprattutto con una super partenza e una buona aggressività nella prima fase di gara.

Come cambiano le classifiche Piloti e Costruttori F1 2026

Per la prima volta nella sua carriera, è dunque George Russell a comandare la classifica generale Piloti, con il team Mercedes che fa bottino pieno e si porta al comando tra i Costruttori. Primi punti storici anche per il debuttante Arvid Lindblad, ottavo, ma pure per l'Audi che esulta con il nono posto di Gabriel Bortoleto. Prossimo appuntamento è il GP di Cina 2026, dove si correrà anche la prima Sprint Race: qui il calendario completo del Mondiale 2026 di Formula 1.

Formula 1 2026, classifica Mondiale Piloti dopo Melbourne

Pos Pilota Team Punti 1 George Russell Mercedes 25 2 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 18 3 Charles Leclerc Ferrari 15 4 Lewis Hamilton Ferrari 12 5 Lando Norris McLaren-Mercedes 10 6 Max Verstappen Red Bull-RBPT Ford 8 7 Oliver Bearman Haas-Ferrari 6 8 Arvid Lindblad Racing Bulls-RBPT Ford 4 9 Gabriel Bortoleto Audi 2 10 Pierre Gasly Alpine-Mercedes 1 11 Esteban Ocon Haas-Ferrari 0 12 Alex Albon Williams-Mercedes 0 13 Liam Lawson Racing Bulls-RBPT Ford 0 14 Franco Colapinto Alpine-Mercedes 0 15 Carlos Sainz Williams-Mercedes 0 16 Sergio Perez Cadillac-Ferrari 0 17 Lance Stroll Aston Martin-Honda 0 18 Fernando Alonso Aston Martin-Honda 0 19 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari 0 20 Isack Hadjar Red Bull-RBPT Ford 0 21 Nico Hulkenberg Audi 0 22 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 0

Formula 1, altre statistiche Piloti dopo il GP Australia 2026

Pos Pilota Vittorie 1 George Russell 1 Pos Pilota Podi 1 George Russell 1 1 Andrea Kimi Antonelli 1 1 Charles Leclerc 1 Pos Pilota Pole 1 George Russell 1 Pos Pilota Giri veloci 1 Max Verstappen 1 Pos Pilota Driver of the day 1 Max Verstappen 1 Pos Pilota Sprint Race

Formula 1 2026, classifica mondiale Costruttori dopo Melbourne

Pos Team Auto Punti 1 Mercedes F1 W17 43 2 Ferrari SF-26 27 3 McLaren-Mercedes MCL40 10 4 Red Bull-RBPT Ford RB22 8 5 Haas-Ferrari VF-26 6 6 Racing Bulls-RBPT Ford VCARB 03 4 7 Audi R26 2 8 Alpine-Mercedes A526 1 9 Williams-Mercedes FW48 0 10 Cadillac-Ferrari MAC-26 0 11 Aston Martin-Honda AMR26 0

Formula 1, altre statistiche Costruttori dopo il GP Australia 2026

Pos Team Vittorie 1 Mercedes 1 Pos Team Podi 1 Mercedes 2 2 Ferrari 1 Pos Team Pole 1 Mercedes 1 Pos Team Giri veloci 1 Red Bull-RBPT Ford 1 Pos Team Driver of Day 1 Red Bull-RBPT Ford 1 Pos Team Sprint Race

