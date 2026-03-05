Formula 1 2026: le classifiche dei mondiali Piloti e Costruttori

La Formula 1 riparte finalmente dopo la pausa invernale e lo fa, come da tradizione, con il GP d'Australia, prima gara ad aprire una nuova era delle corse con le nuove power unit super ibride (e le nuove monoposto) che sprigionano il 50% di potenza complessiva in elettrico. Una rivoluzione che inizia nel segno della Mercedes: nell'edizione 2026 della gara a Melbourne (qui la cronaca, qui i risultati completi), è infatti la scuderia anglo-tedesca a imporsi con una perentoria doppietta firmata da George Russell e Andrea Kimi Antonelli. La Ferrari però risponde presente soprattutto con una super partenza e una buona aggressività nella prima fase di gara.
Come cambiano le classifiche Piloti e Costruttori F1 2026
Per la prima volta nella sua carriera, è dunque George Russell a comandare la classifica generale Piloti, con il team Mercedes che fa bottino pieno e si porta al comando tra i Costruttori. Primi punti storici anche per il debuttante Arvid Lindblad, ottavo, ma pure per l'Audi che esulta con il nono posto di Gabriel Bortoleto. Prossimo appuntamento è il GP di Cina 2026, dove si correrà anche la prima Sprint Race: qui il calendario completo del Mondiale 2026 di Formula 1.
Formula 1 2026, classifica Mondiale Piloti dopo Melbourne
|Pos
|Pilota
|Team
|Punti
|1
|George Russell
|Mercedes
|25
|2
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|18
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|15
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|12
|5
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|10
|6
|Max Verstappen
|Red Bull-RBPT Ford
|8
|7
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|6
|8
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-RBPT Ford
|4
|9
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|2
|10
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|1
|11
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|0
|12
|Alex Albon
|Williams-Mercedes
|0
|13
|Liam Lawson
|Racing Bulls-RBPT Ford
|0
|14
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|0
|15
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|0
|16
|Sergio Perez
|Cadillac-Ferrari
|0
|17
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|0
|18
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|0
|19
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|0
|20
|Isack Hadjar
|Red Bull-RBPT Ford
|0
|21
|Nico Hulkenberg
|Audi
|0
|22
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|0
Formula 1, altre statistiche Piloti dopo il GP Australia 2026
|Pos
|Pilota
|Vittorie
|1
|George Russell
|1
|
|
|
|Pos
|Pilota
|Podi
|1
|George Russell
|1
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|1
|1
|Charles Leclerc
|1
|
|
|
|Pos
|Pilota
|Pole
|1
|George Russell
|1
|
|
|
|Pos
|Pilota
|Giri veloci
|1
|Max Verstappen
|1
|
|
|
|Pos
|Pilota
|Driver of the day
|1
|Max Verstappen
|1
|
|
|
|Pos
|Pilota
|Sprint Race
|
|
|
Formula 1 2026, classifica mondiale Costruttori dopo Melbourne
|Pos
|Team
|Auto
|Punti
|1
|Mercedes
|F1 W17
|43
|2
|Ferrari
|SF-26
|27
|3
|McLaren-Mercedes
|MCL40
|10
|4
|Red Bull-RBPT Ford
|RB22
|8
|5
|Haas-Ferrari
|VF-26
|6
|6
|Racing Bulls-RBPT Ford
|VCARB 03
|4
|7
|Audi
|R26
|2
|8
|Alpine-Mercedes
|A526
|1
|9
|Williams-Mercedes
|FW48
|0
|10
|Cadillac-Ferrari
|MAC-26
|0
|11
|Aston Martin-Honda
|AMR26
|0
Formula 1, altre statistiche Costruttori dopo il GP Australia 2026
|Pos
|Team
|Vittorie
|1
|Mercedes
|1
|
|
|
|Pos
|Team
|Podi
|1
|Mercedes
|2
|2
|Ferrari
|1
|
|
|
|Pos
|Team
|Pole
|1
|Mercedes
|1
|
|
|
|Pos
|Team
|Giri veloci
|1
|Red Bull-RBPT Ford
|1
|
|
|
|Pos
|Team
|Driver of Day
|1
|Red Bull-RBPT Ford
|1
|
|
|
|Pos
|Team
|Sprint Race
|
|
|
VEDI ANCHE
Pubblicato da Alessio Ricci, 08/03/2026