Formula 1 2026: le classifiche dei mondiali Piloti e Costruttori

Avatar di Alessio Ricci, il 08/03/26

2 ore fa - Le classifiche aggiornate dopo ogni Gran Premio del mondiale F1 2026

Le classifiche del mondiale Piloti e del mondiale Costruttori di F1 aggiornate dopo ognuno dei 24 Gran Premi del campionato 2026

La Formula 1 riparte finalmente dopo la pausa invernale e lo fa, come da tradizione, con il GP d'Australia, prima gara ad aprire una nuova era delle corse con le nuove power unit super ibride (e le nuove monoposto) che sprigionano il 50% di potenza complessiva in elettrico. Una rivoluzione che inizia nel segno della Mercedes: nell'edizione 2026 della gara a Melbourne (qui la cronaca, qui i risultati completi), è infatti la scuderia anglo-tedesca a imporsi con una perentoria doppietta firmata da George Russell e Andrea Kimi Antonelli. La Ferrari però risponde presente soprattutto con una super partenza e una buona aggressività nella prima fase di gara.

Come cambiano le classifiche Piloti e Costruttori F1 2026

Per la prima volta nella sua carriera, è dunque George Russell a comandare la classifica generale Piloti, con il team Mercedes che fa bottino pieno e si porta al comando tra i Costruttori. Primi punti storici anche per il debuttante Arvid Lindblad, ottavo, ma pure per l'Audi che esulta con il nono posto di Gabriel Bortoleto. Prossimo appuntamento è il GP di Cina 2026, dove si correrà anche la prima Sprint Race: qui il calendario completo del Mondiale 2026 di Formula 1

Formula 1 2026, classifica Mondiale Piloti dopo Melbourne

PosPilotaTeamPunti
1George RussellMercedes25
2Andrea Kimi AntonelliMercedes18
3Charles LeclercFerrari15
4Lewis HamiltonFerrari12
5Lando NorrisMcLaren-Mercedes10
6Max VerstappenRed Bull-RBPT Ford8
7Oliver BearmanHaas-Ferrari6
8Arvid LindbladRacing Bulls-RBPT Ford4
9Gabriel BortoletoAudi2
10Pierre GaslyAlpine-Mercedes1
11Esteban OconHaas-Ferrari0
12Alex AlbonWilliams-Mercedes0
13Liam LawsonRacing Bulls-RBPT Ford0
14Franco ColapintoAlpine-Mercedes0
15Carlos Sainz Williams-Mercedes0
16Sergio PerezCadillac-Ferrari0
17Lance StrollAston Martin-Honda0
18Fernando AlonsoAston Martin-Honda0
19Valtteri BottasCadillac-Ferrari0
20Isack HadjarRed Bull-RBPT Ford0
21Nico HulkenbergAudi0
22Oscar PiastriMcLaren-Mercedes0

Formula 1, altre statistiche Piloti dopo il GP Australia 2026

PosPilotaVittorie
1George Russell1
     
PosPilotaPodi
1George Russell1
1Andrea Kimi Antonelli1
1Charles Leclerc1
     
PosPilotaPole
1George Russell1
     
PosPilotaGiri veloci
1Max Verstappen1
     
PosPilotaDriver of the day
1Max Verstappen1
     
PosPilotaSprint Race
     

Formula 1 2026, classifica mondiale Costruttori dopo Melbourne

PosTeamAutoPunti
1MercedesF1 W1743
2FerrariSF-2627
3McLaren-MercedesMCL4010
4Red Bull-RBPT FordRB228
5Haas-FerrariVF-266
6Racing Bulls-RBPT FordVCARB 034
7AudiR262
8Alpine-MercedesA5261
9Williams-MercedesFW480
10Cadillac-FerrariMAC-260
11Aston Martin-HondaAMR260

Formula 1, altre statistiche Costruttori dopo il GP Australia 2026

PosTeamVittorie
1Mercedes1
     
PosTeamPodi
1Mercedes2
2Ferrari1
     
PosTeamPole
1Mercedes1
     
PosTeamGiri veloci
1Red Bull-RBPT Ford1
     
PosTeamDriver of Day
1Red Bull-RBPT Ford1
     
PosTeamSprint Race
     
