Che cos'è e come funziona la F1 Sprint (o Sprint Qualifying)? - Dizionario della Formula 1

Scopri con il Dizionario della Formula 1 il significato dei termini tecnici dello sport motoristico per eccellenza - Ecco cos'è e come funziona la F1 Sprint (o Sprint Race o Sprint Qualifying)

F1 SPRINT È stata la grande novità della stagione F1 2021, il nuovo format della F1 Sprint. Chiamata anche Sprint Qualifying o, più impropriamente, Sprint Race (in italiano Gara Sprint), la F1 Sprint è la gara che, in alcuni weekend stabiliti in anticipo dagli organizzatori, serve a delineare la griglia di partenza del GP vero e proprio. Di fatto, il format prevede l’eliminazione di una sessione di prove libere, con le qualifiche tradizionali che vengono anticipate al venerdì pomeriggio. Nella giornata di sabato, dunque, dopo la seconda sessione di prove libere, si svolge la gara sprint, che dura 100 km – circa un terzo del GP classico – e che non presenta alcun obbligo di pit-stop. L’ordine di arrivo della “garetta” del sabato pomeriggio diventa poi quello di partenza (al netto di eventuali penalità) del gran premio tradizionale, che continua a svolgersi nella giornata di domenica senza particolari modifiche regolamentari o ai punti assegnati.

F1, GP Brasile 2021: Valtteri Bottas (Mercedes)

F1 SPRINT, COME SI ASSEGNANO I PUNTI?

La gara sprint prevede l’assegnazione di punti iridati, anche se in misura minore rispetto a quelli in palio la domenica. Se, nel primo anno di applicazione del nuovo format di qualifica, erano previsti 3 punti al vincitore, 2 punti al secondo e 1 al terzo, a partire dal 2022 si è deciso di aumentare i “premi” per spingere all’azione anche i piloti di centro gruppo. Così, il vincitore della F1 Sprint avrà 8 punti, con 7 al secondo, 6 al terzo, 5 al quarto e via a scalare fino all’ottavo posto, premiato con una singola lunghezza iridata. Dal 2022, nei weekend di F1 Sprint, è quindi possibile raccogliere fino a un massimo di 34 punti (25 della vittoria in gara, 8 della vittoria Sprint e 1 del giro più veloce) contro i 26 in palio nei fine settimana tradizionali.

F1 GP Italia 2021, Monza: Valtteri Bottas (Mercedes AMG F1) esulta con la medaglia del vincitore

F1 SPRINT: A CHI VIENE ASSEGNATA LA POLE POSITION?

Altra questione cardine su cui si è discusso a lungo è: chi è il detentore della pole position ai fini statistici? Nel 2021, anno della prima sperimentazione, si è scelto di considerare poleman il vincitore della Sprint Qualifying (questa la denominazione usata ufficialmente in quella stagione) e non, invece, il pilota autore del giro più veloce in qualifica (provvisoriamente denominato “King of Speed”, cioè “Re della velocità”). Una situazione che ha creato non poche polemiche, spingendo gli organizzatori del Mondiale F1 al dietrofront: dal 2022, dunque, la pole position viene assegnata al più veloce sul giro secco in qualifica, a prescindere dal fatto che poi parta o meno davanti a tutti in gara. Il poleman, infatti, potrebbe perdere la pole position nella F1 Sprint perché superato in pista da uno o più rivali, ma comunque conserverebbe il risultato ai fini statistici.

F1, GP Italia 2021: la partenza della Sprint Race

F1, LE GARE SPRINT DELLA STORIA

Come detto, nel 2021 si sono corse le prime tre gare sprint della storia della Formula 1, organizzate nei weekend dei GP Gran Bretagna a Silverstone, GP Italia a Monza e GP Brasile a Interlagos. Il primo storico vincitore sprint è stato Max Verstappen, mentre lo ''specialista'' è Valtteri Bottas, bravo a imporsi sia a Monza che Interlagos. Nel 2022 sono ancora una volta tre i weekend con il nuovo format: il GP Emilia-Romagna a Imola, il GP Austria al Red Bull Ring e il GP Brasile a Interlagos.

Pubblicato da Salvo Sardina, 17/04/2022