Che cos'è l'Impeding - Dizionario della Formula 1

IMPEDING È uno dei termini regolamentari che sentiamo pronunciare più spesso in lingua inglese e senza traduzione durante i weekend di gara in F1. In italiano letteralmente significa “Impedire” a qualcuno di fare qualcosa, e nel linguaggio tecnico della Formula 1, Impeding viene usato quando un pilota ostacola un altro durante un giro lanciato in qualifica (o anche nelle prove libere). L’esempio più palese è quanto accaduto a Lando Norris nella Q3 del GP Monaco 2023: il pilota inglese ha infatti dovuto inchiodare sotto al tunnel per evitare il contatto con la Ferrari di Charles Leclerc, che procedeva molto lentamente a centro pista e non è stato avvisato via radio dell’arrivo della McLaren numero 4 a gran velocità. La manovra non va confusa con l'unsafe release, che si verifica invece in corsia dei box, quando un'auto riparte dopo il pit-stop in condizioni di scarsa sicurezza, ad esempio con una ruota non correttamente avvitata o tagliando la strada a un'altra macchina in pit-lane.

QUALI SANZIONI? Guardando la casistica delle penalità, due sono le tipologie di sanzioni che possono seguire un chiaro caso di impeding, anche se poi è sempre il collegio dei commissari a decidere di volta in volta il tipo di penalità da infliggere al pilota che si è reso colpevole (spesso perché non avvisato dai box) di questa scorrettezza. Durante le prove ufficiali, la sanzione classica è quella della retrocessione di tre posizioni nella griglia di partenza del GP, mentre nel caso delle infrazioni commesse durante le prove libere la Direzione gara è comprensibilmente meno severa: in questi casi l’impeding è infatti spesso sanzionato con una semplice reprimenda o con una multa.

Pubblicato da Salvo Sardina, 28/05/2023