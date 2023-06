Che cos'è l'endplate? - Dizionario della Formula 1

ENDPLATE Di importanza inversamente proporzionale rispetto alle dimendioni, l'endplate è la piastra in fibra di carbonio che si trova alle due estremità laterali delle ali anteriori. Gioca un ruolo determinante nella distribuzione dei flussi d'aria che investono le monoposto, dando il via agli effetti inwash/outwash. La sua forma costringe l'aria a fluire attorno ad essa, riducendo la resistenza all'avanzamento. La sua angolazione rispetto all'ala può essere modificata per variare il carico aerodinamico: un angolo più acuto creerà più carico aerodinamico, ma aumenterà anche la resistenza all'avanzamento. Si tratta inoltre di uno dei pezzi che più spesso si danneggiano e/o si staccano quando avviene un contatto tra due monoposto.

There's debris on track - it's Max Verstappen's endplate



He's had a brush with the kerbs at Turn 8 #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/d0AAolCY23