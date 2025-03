Calendario Formula 1 2025: date, orari tv e circuiti

Il calendario del Mondiale 2025 di Formula 1

Pur senza grandissime novità e cambiamenti rispetto alla scorsa stagione, il calendario 2025 del Mondiale di F1 mantiene il record della stagione più lunga della storia delle corse, con ben 24 gran premi (primato condiviso appunto con il campionato 2024).

Le novità in calendario

La partenza è prevista però stavolta a Melbourne e non più, come da tradizione dopo la pandemia, in Bahrain: il GP d'Australia apre quindi i giochi della stagione nel fine settimana del 16 marzo 2025, mentre la chiusura del Mondiale è prevista come al solito sul circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi, nel weekend del 7 dicembre. Il Bahrain, dove si sono tenuti i test precampionato, si sposta invece ad aprile (11-13 aprile) per il quarto round.

Due GP in Italia: quando sono Imola e Monza

Confermate le due tappe in Italia. Si comincia con il Gran Premio dell'Emilia-Romagna di Imola, con il circuito Enzo e Dino Ferrari protagonista nel fine settimana del 18 maggio.

L'appuntamento consueto con l'Autodromo Nazionale di Monza per il Gran Premio d'Italia è invece in programma come al solito alla fine del ciclo di gare europee, con le monoposto di F1 chiamate a sfrecciare sui lunghi rettilinei del Tempio della Velocità nel weekend del 7 settembre.

Le Sprint Race

Piccole novità riguardano invece l'organizzazione delle Sprint Race. Quest'anno i fine settimana con il nuovo format Sprint F1 sono sei e si disputano nei GP di Cina (Shanghai 21-23 marzo), di Miami (Miami Gardens, 2-4 maggio), del Belgio (Spa, 25-27 luglio), degli Stati Uniti d'America (Austin, 17-19 ottobre), del Brasile (San Paolo, 7-9 novembre) e Qatar (Lusail, 28-30 novembre).

Il calendario ufficiale F1 2025

Data Evento Sede Ora inizio Ora fine Diretta tv 26-27-28 febbraio Test Sakhir Sakhir, Bahrain 08:00 17:00 Sky

Grassetto: eventi con format Sprint Race

*Gara in programma al sabato e non alla domenica

L'ora italiana di tutte le sessioni del mondiale F1 2025

NB: gli orari di inizio delle sessioni sono potenzialmente soggetti a modifiche da parte degli organizzatori del campionato

Data Gran Premio Venerdì Sabato Domenica 16-mar Australia PL1 02:30-03:30 PL2 06:00-07:00 PL3 02:30-03:30 QUAL 06:00-07:00 GARA 05:00 23-mar Cina PL1 04:30-05:30 SPRINT Q 08:30 SPRINT R 04:00 QUAL 08:00-09:00 GARA 08:00 6-apr Giappone PL1 04:30-05:30 PL2 08:00-09:00 PL3 04:30-05:30 QUAL 08:00-09:00 GARA 07:00 13-apr Bahrain PL1 13:30-14:30 PL2 17:00-18:00 PL3 14:30-15:30 QUAL 18:00-19:00 GARA 17:00 20-apr Arabia Saudita PL1 15:30-16:30 PL2 19:00-20:00 PL3 15:30-16:30 QUAL 19:00-20:00 GARA 19:00 4-mag Miami PL1 18:30-19:30 SPRINT Q 22:30 SPRINT R 18:00 QUAL 22:00-23:00 GARA 22:00 18-mag Emilia-Romagna PL1 13:30-14:30 PL2 17:00-18:00 PL3 12:30-13:30 QUAL 16:00-17:00 GARA 15:00 25-mag Monaco PL1 13:30-14:30 PL2 17:00-18:00 PL3 12:30-13:30 QUAL 16:00-17:00 GARA 15:00 1-giu Spagna PL1 13:30-14:30 PL2 17:00-18:00 PL3 12:30-13:30 QUAL 16:00-17:00 GARA 15:00 15-giu Canada PL1 19:30-20:30 PL2 23:00-00:00 PL3 18:30-19:30 QUAL 22:00-23:00 GARA 20:00 29-giu Austria PL1 13:30-14:30 PL2 17:00-18:00 PL3 12:30-13:30 QUAL 16:00-17:00 GARA 15:00 6-lug Gran Bretagna PL1 13:30-14:30 PL2 17:00-18:00 PL3 12:30-13:30 QUAL 16:00-17:00 GARA 16:00 27-lug Belgio PL1 12:30-13:30 SPRINT Q 16:30 SPRINT R 12:00 QUAL 16:00-17:00 GARA 15:00 3-ago Ungheria PL1 13:30-14:30 PL2 17:00-18:00 PL3 12:30-13:30 QUAL 16:00-17:00 GARA 15:00 31-ago Olanda PL1 12:30-13:30 PL2 16:00-17:00 PL3 11:30-12:30 QUAL 15:00-16:00 GARA 15:00 7-set Italia PL1 13:30-14:30 PL2 17:00-18:00 PL3 12:30-13:30 QUAL 16:00-17:00 GARA 15:00 21-set Azerbaijan PL1 10:30-11:30 PL2 14:00-15:00 PL3 10:30-11:30 QUAL 14:00-15:00 GARA 13:00 5-ott Singapore PL1 11:30-12:30 PL2 15:00-16:00 PL3 11:30-12:30 QUAL 15:00-16:00 GARA 14:00 19-ott Stati Uniti PL1 19:30-20:30 SPRINT Q 23:30 SPRINT R 19:00 QUAL 23:00-00:00 GARA 21:00 26-ott Messico PL1 20:30-21:30 PL2 00:00-01:00* PL3 19:30-20:30 QUAL 23:00-00:00 GARA 21:00 9-nov Brasile PL1 15:30-16:30 SPRINT Q 19:30 SPRINT R 15:00 QUAL 19:00-20:00 GARA 18:00 22-nov Las Vegas* PL1 01:30-02:30 PL2 05:00-06:00 PL3 01:30-02:30 QUAL 05:00-06:00 GARA 05:00 30-nov Qatar PL1 14:30-15:30 SPRINT Q 18:30 SPRINT R 15:00 QUAL 19:00-20:00 GARA 17:00 7-dic Abu Dhabi PL1 10:30-11:30 PL2 14:00-15:00 PL3 11:30-12:30 QUAL 15:00-16:00 GARA 14:00

Grassetto: eventi con format Sprint

*Sessione al via alla mezzanotte (ora italiana) del giorno successivo.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 01/03/2025