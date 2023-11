Albo d'oro Gran Premio di Las Vegas

LA STORIA Il Gran Premio sul circuito disegnato prendendo in prestito una parte della mitica Strip di Las Vegas è stata la grande novità della stagione 2023 di Formula 1. Non si è trattato comunque della prima volta che le monoposto da GP hanno corso nella capitale mondiale del gioco d'azzardo: nel 1981 e nel 1982, infatti, fu allestito un dimenticabile circuito cittadino nel parcheggio del Caesars Palace, uno dei più lussuosi e famosi hotel-casinò di Las Vegas. Simbolo di una F1 davvero d'altri tempi, che poi prese anche altri lidi, salvo ritornare in città a più di 40 anni di distanza. I numeri: con un successo a testa troviamo Alan Jones (1981, su Williams-Ford) e Michele Alboreto (1982, su Tyrrel-Ford) e Max Verstappen (2023, su Red Bull-Honda)

VEDI ANCHE

ALBO D'ORO GP LAS VEGAS F1

Anno Sede GP Pilota Team 1981 Caesars Palace Alan Jones Williams-Ford 1982 Caesars Palace Michele Alboreto Tyrrel-Ford 2023 Las Vegas Strip Max Verstappen Red Bull-Honda

Pubblicato da Salvo Sardina, 19/11/2023