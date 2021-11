Albo d'oro Gran Premio del Qatar

LA STORIA È solo a causa della pandemia da coronavirus che la Formula 1 arriverà in Qatar, in modo da completare il calendario della stagione 2021 dopo la cancellazione delle gare in Australia, Singapore e Giappone. A ospitare il circus per la prima volta è la pista di Losail, già da anni tappa iridata del Motomondiale: 16 curve per 5380 metri di lunghezza, il circuito situato alle porte della capitale Doha è una novità assoluta per la Formula 1. Non sarà però una toccata e fuga: dopo un anno di pausa nel 2022, a partire dal 2023 il GP del Qatar tornerà tappa fissa del campionato. A vincere la prima edizione è la Mercedes con Lewis Hamilton.

VEDI ANCHE

ALBO D'ORO GP QATAR F1

Anno Sede Gp Pilota Team 2021 Losail Lewis Hamilton Mercedes

Pubblicato da Salvo Sardina, 21/11/2021