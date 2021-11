Albo d'oro Gran Premio del Messico

LA STORIA Si è sempre tenuto all’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico, il Gran Premio del Messico di Formula 1. La prima volta nella megalopoli centramericana risale al 1963, quando a imporsi fu Jim Clark su Lotus-Climax. Due le lunghe pause con il calendario iridato: dal 1971 al 1985 e dal 1993 al 2014. Dal 2015 si è tornati infine a correre sul rinnovato tracciato dedicato alla memoria dei fratelli Rodriguez, dove nel 2017 e 2018, Lewis Hamilton si è laureato matematicamente campione del mondo per la quarta e quinta volta in carriera. Nel 2021 a vincere la gara (ridenominata GP di Città Del Messico) è stato Max Verstappen: a quota tre successi, l'olandese è recordman di vittorie in terra messicana. Fermi a quota 2 successi abbiamo invece Jim Clark, Alain Prost, Nigel Mansell e Lewis Hamilton. Tra i team la vetta è condivisa da ben cinque scuderie, capaci di imporsi in 3 occasioni: Lotus, McLaren, Williams, Mercedes e Red Bull.

Anno Sede Gp Pilota Team 1963 Città del Messico Jim Clark Lotus-Climax 1964 Città del Messico Dan Gurney Brabham-Climax 1965 Città del Messico Richie Ginther Honda 1966 Città del Messico John Surtees Cooper-Maserati 1967 Città del Messico Jim Clark Lotus-Ford Cosworth 1968 Città del Messico Graham Hill Lotus-Ford Cosworth 1969 Città del Messico Danny Hulme McLaren-Ford 1970 Città del Messico Jacky Ickx Ferrari 1986 Città del Messico Gerhard Berger Benetton-BMW 1987 Città del Messico Nigel Mansell Williams-Honda 1988 Città del Messico Alain Prost McLaren-Honda 1989 Città del Messico Ayrton Senna McLaren-Honda 1990 Città del Messico Alain Prost Ferrari 1991 Città del Messico Riccardo Patrese Williams-Renault 1992 Città del Messico Nigel Mansell Williams-Renault 2015 Città del Messico Nico Rosberg Mercedes 2016 Città del Messico Lewis Hamilton Mercedes 2017 Città del Messico Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer 2018 Città del Messico Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer 2019 Città del Messico Lewis Hamilton Mercedes 2021 Città del Messico Max Verstappen Red Bull-Honda