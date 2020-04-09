Formula 1

Albo d'oro Gran Premio del Messico

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2 ore fa - I vincitori di tutte le edizioni del Gran Premio del Messico di F1

Le sedi e i vincitori di tutti i Gran Premi del Messico di F1 disputati ad oggi
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La storia del GP del Messico

Si è sempre tenuto all’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico, il Gran Premio del Messico di Formula 1. La prima volta nella megalopoli centramericana risale al 1963, quando a imporsi fu Jim Clark su Lotus-Climax. Due le lunghe pause con il calendario iridato: dal 1971 al 1985 e dal 1993 al 2014. Dal 2015 si è tornati infine a correre sul rinnovato tracciato dedicato alla memoria dei fratelli Rodriguez, dove nel 2017 e 2018, Lewis Hamilton si è laureato matematicamente campione del mondo per la quarta e quinta volta in carriera. Nel 2021, 2022, 2023 e 2026 a vincere la gara (ridenominata GP di Città Del Messico) è stato Max Verstappen: a quota sei successi, l'olandese è recordman di vittorie in terra messicana. Fermi a 2 vittorie abbiamo invece Jim Clark, Alain Prost, Nigel Mansell e Lewis Hamilton. Tra i team la vetta è per la Red Bull, capace di imporsi in sei occasioni con Max, seguita dalla McLaren, a quota quattro successi. Nel 2024 la vittoria è tornata alla Ferrari con Carlos Sainz Jr, mentre nel 2025 ha vinto Lando Norris con la McLaren.

Albo d'oro GP Messico F1

AnnoSede GpPilotaTeam
1963Città del MessicoJim ClarkLotus-Climax
1964Città del MessicoDan GurneyBrabham-Climax
1965Città del MessicoRichie GintherHonda
1966Città del MessicoJohn SurteesCooper-Maserati
1967Città del MessicoJim ClarkLotus-Ford Cosworth
1968Città del MessicoGraham HillLotus-Ford Cosworth
1969Città del MessicoDanny HulmeMcLaren-Ford
1970Città del MessicoJacky IckxFerrari
1986Città del MessicoGerhard BergerBenetton-BMW
1987Città del MessicoNigel MansellWilliams-Honda
1988Città del MessicoAlain ProstMcLaren-Honda
1989Città del MessicoAyrton SennaMcLaren-Honda
1990Città del MessicoAlain ProstFerrari
1991Città del MessicoRiccardo PatreseWilliams-Renault
1992Città del MessicoNigel MansellWilliams-Renault
2015Città del MessicoNico RosbergMercedes
2016Città del MessicoLewis HamiltonMercedes
2017Città del MessicoMax VerstappenRed Bull-TAG Heuer
2018Città del MessicoMax VerstappenRed Bull-TAG Heuer
2019Città del MessicoLewis HamiltonMercedes
2021Città del MessicoMax VerstappenRed Bull-Honda
2022Città del MessicoMax VerstappenRed Bull-Honda RBPT
2023Città del MessicoMax VerstappenRed Bull-Honda RBPT
2024Città del MessicoCarlos Sainz JrFerrari
2025Città del MessicoLando NorrisMcLaren-Mercedes
2026Città del MessicoMax VerstappenRed Bull-RB Ford

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