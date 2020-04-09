Albo d'oro Gran Premio del Messico

La storia del GP del Messico
Si è sempre tenuto all’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico, il Gran Premio del Messico di Formula 1. La prima volta nella megalopoli centramericana risale al 1963, quando a imporsi fu Jim Clark su Lotus-Climax. Due le lunghe pause con il calendario iridato: dal 1971 al 1985 e dal 1993 al 2014. Dal 2015 si è tornati infine a correre sul rinnovato tracciato dedicato alla memoria dei fratelli Rodriguez, dove nel 2017 e 2018, Lewis Hamilton si è laureato matematicamente campione del mondo per la quarta e quinta volta in carriera. Nel 2021, 2022, 2023 e 2026 a vincere la gara (ridenominata GP di Città Del Messico) è stato Max Verstappen: a quota sei successi, l'olandese è recordman di vittorie in terra messicana. Fermi a 2 vittorie abbiamo invece Jim Clark, Alain Prost, Nigel Mansell e Lewis Hamilton. Tra i team la vetta è per la Red Bull, capace di imporsi in sei occasioni con Max, seguita dalla McLaren, a quota quattro successi. Nel 2024 la vittoria è tornata alla Ferrari con Carlos Sainz Jr, mentre nel 2025 ha vinto Lando Norris con la McLaren.
Albo d'oro GP Messico F1
|Anno
|Sede Gp
|Pilota
|Team
|1963
|Città del Messico
|Jim Clark
|Lotus-Climax
|1964
|Città del Messico
|Dan Gurney
|Brabham-Climax
|1965
|Città del Messico
|Richie Ginther
|Honda
|1966
|Città del Messico
|John Surtees
|Cooper-Maserati
|1967
|Città del Messico
|Jim Clark
|Lotus-Ford Cosworth
|1968
|Città del Messico
|Graham Hill
|Lotus-Ford Cosworth
|1969
|Città del Messico
|Danny Hulme
|McLaren-Ford
|1970
|Città del Messico
|Jacky Ickx
|Ferrari
|1986
|Città del Messico
|Gerhard Berger
|Benetton-BMW
|1987
|Città del Messico
|Nigel Mansell
|Williams-Honda
|1988
|Città del Messico
|Alain Prost
|McLaren-Honda
|1989
|Città del Messico
|Ayrton Senna
|McLaren-Honda
|1990
|Città del Messico
|Alain Prost
|Ferrari
|1991
|Città del Messico
|Riccardo Patrese
|Williams-Renault
|1992
|Città del Messico
|Nigel Mansell
|Williams-Renault
|2015
|Città del Messico
|Nico Rosberg
|Mercedes
|2016
|Città del Messico
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2017
|Città del Messico
|Max Verstappen
|Red Bull-TAG Heuer
|2018
|Città del Messico
|Max Verstappen
|Red Bull-TAG Heuer
|2019
|Città del Messico
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2021
|Città del Messico
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda
|2022
|Città del Messico
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|2023
|Città del Messico
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|2024
|Città del Messico
|Carlos Sainz Jr
|Ferrari
|2025
|Città del Messico
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|2026
|Città del Messico
|Max Verstappen
|Red Bull-RB Ford
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