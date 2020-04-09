Albo d'oro Gran Premio del Messico

La storia del GP del Messico

Si è sempre tenuto all’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico, il Gran Premio del Messico di Formula 1. La prima volta nella megalopoli centramericana risale al 1963, quando a imporsi fu Jim Clark su Lotus-Climax. Due le lunghe pause con il calendario iridato: dal 1971 al 1985 e dal 1993 al 2014. Dal 2015 si è tornati infine a correre sul rinnovato tracciato dedicato alla memoria dei fratelli Rodriguez, dove nel 2017 e 2018, Lewis Hamilton si è laureato matematicamente campione del mondo per la quarta e quinta volta in carriera. Nel 2021, 2022, 2023 e 2026 a vincere la gara (ridenominata GP di Città Del Messico) è stato Max Verstappen: a quota sei successi, l'olandese è recordman di vittorie in terra messicana. Fermi a 2 vittorie abbiamo invece Jim Clark, Alain Prost, Nigel Mansell e Lewis Hamilton. Tra i team la vetta è per la Red Bull, capace di imporsi in sei occasioni con Max, seguita dalla McLaren, a quota quattro successi. Nel 2024 la vittoria è tornata alla Ferrari con Carlos Sainz Jr, mentre nel 2025 ha vinto Lando Norris con la McLaren.

Albo d'oro GP Messico F1

Anno Sede Gp Pilota Team 1963 Città del Messico Jim Clark Lotus-Climax 1964 Città del Messico Dan Gurney Brabham-Climax 1965 Città del Messico Richie Ginther Honda 1966 Città del Messico John Surtees Cooper-Maserati 1967 Città del Messico Jim Clark Lotus-Ford Cosworth 1968 Città del Messico Graham Hill Lotus-Ford Cosworth 1969 Città del Messico Danny Hulme McLaren-Ford 1970 Città del Messico Jacky Ickx Ferrari 1986 Città del Messico Gerhard Berger Benetton-BMW 1987 Città del Messico Nigel Mansell Williams-Honda 1988 Città del Messico Alain Prost McLaren-Honda 1989 Città del Messico Ayrton Senna McLaren-Honda 1990 Città del Messico Alain Prost Ferrari 1991 Città del Messico Riccardo Patrese Williams-Renault 1992 Città del Messico Nigel Mansell Williams-Renault 2015 Città del Messico Nico Rosberg Mercedes 2016 Città del Messico Lewis Hamilton Mercedes 2017 Città del Messico Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer 2018 Città del Messico Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer 2019 Città del Messico Lewis Hamilton Mercedes 2021 Città del Messico Max Verstappen Red Bull-Honda 2022 Città del Messico Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 2023 Città del Messico Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 2024 Città del Messico Carlos Sainz Jr Ferrari 2025 Città del Messico Lando Norris McLaren-Mercedes 2026 Città del Messico Max Verstappen Red Bull-RB Ford

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