LA STORIA Per un quarto di secolo è stato il secondo gran premio di Formula 1 a disputarsi in Italia, in coppia con lo storico appuntamento di Monza. Spesso denominata come Gran Premio di San Marino, la tappa dell'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola è entrata nel cuore degli appassionati, specie negli anni gloriosi di Michael Schumacher (attuale recordman di vittorie, ben sette) trionfatore in Rosso sulle rive del Santerno. Tornata in calendario nel 2020 in seguito alla pandemia da Coronavirus che ha imposto agli organizzatori del campionato di F1 di trovare location alternative in Europa stante l'impossibilità di girare in tutto il mondo, Imola figura tra le 23 piste prescelte anche nel 2021. In entrambi i casi, la denominazione scelta ricorda l'Emilia Romagna, la Regione ospitante. Da ricordare che nel 1980, prima dell'istituzione di un doppio Gp tricolore, Imola era riuscita a strappare a Monza la sede del Gran Premio d'Italia.

ALBO D'ORO GP SAN MARINO F1

Anno Sede Gp Pilota Team 1981 Imola Nelson Piquet Brabham-Ford 1982 Imola Didier Pironi Ferrari 1983 Imola Patrick Tambay Ferrari 1984 Imola Alain Prost McLaren-TAG 1985 Imola Elio De Angelis Lotus-Renault 1986 Imola Alain Prost McLaren-TAG 1987 Imola Nigel Mansell Williams-Honda 1988 Imola Ayrton Senna McLaren-Honda 1989 Imola Ayrton Senna McLaren-Honda 1990 Imola Riccardo Patrese Williams-Renault 1991 Imola Ayrton Senna McLaren-Honda 1992 Imola Nigel Mansell Williams-Renault 1993 Imola Alain Prost Williams-Renault 1994 Imola Michael Schumacher Benetton-Ford 1995 Imola Damon Hill Williams-Renault 1996 Imola Damon Hill Williams-Renault 1997 Imola Heinz-Harald Frentzen Williams-Renault 1998 Imola David Coulthard McLaren-Mercedes 1999 Imola Michael Schumacher Ferrari 2000 Imola Michael Schumacher Ferrari 2001 Imola Ralf Schumacher Williams-Bmw 2002 Imola Michael Schumacher Ferrari 2003 Imola Michael Schumacher Ferrari 2004 Imola Michael Schumacher Ferrari 2005 Imola Fernando Alonso Renault 2006 Imola Michael Schumacher Ferrari

ALBO D'ORO GP EMILIA ROMAGNA F1