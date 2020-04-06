Albo d'oro Gran Premio d'Italia

È l’unica tappa del mondiale di Formula 1 che, insieme a quella in Gran Bretagna, si è sempre svolta dal 1950 a oggi. Parliamo ovviamente del Gran Premio d’Italia, che ha storicamente sede nel mitico Autodromo Nazionale di Monza. Solo in un’occasione, infatti, la pista utilizzata per il Gp tricolore non è stata quella brianzola ma Imola, storicamente utilizzata fino al 2006 per il Gran Premio di San Marino. Capoclassifica in termini di vittorie è la Ferrari, che davanti al proprio pubblico ha trionfato in ben 20 edizioni (l’ultima nel 2024 con Charles Leclerc). Tra i piloti, invece, è un testa a testa tra Lewis Hamilton e Michael Schumacher, entrambi fermi a quota cinque successi. Segue Nelson Piquet a quattro vittorie e vincitore appunto del GP 1980, l'unico con sede a Imola. Nel 2020, a causa dell'emergenza Covid, poi, si sono disputati anche i Gp di Toscana Ferrari 1000 al Mugello e ilGp di Emilia Romagnaa Imola (ripetuto anche negli anni successivi). Nel 2026 a centrare la vittoria è Andrea Kimi Antonelli: il primo italiano a vincere il GP di casa dal lontano 1966 quando a vincere era stato Ludovico Scarfiotti.
Albo d'oro GP Italia F1
|Anno
|Sede Gp
|Pilota
|Team
|1950
|Monza
|Giuseppe Farina
|Alfa Romeo
|1951
|Monza
|Alberto Ascari
|Ferrari
|1952
|Monza
|Alberto Ascari
|Ferrari
|1953
|Monza
|Juan Manuel Fangio
|Maserati
|1954
|Monza
|Juan Manuel Fangio
|Mercedes
|1955
|Monza
|Juan Manuel Fangio
|Mercedes
|1956
|Monza
|Stirling Moss
|Maserati
|1957
|Monza
|Stirling Moss
|Vanwall
|1958
|Monza
|Tony Brooks
|Vanwall
|1959
|Monza
|Stirling Moss
|Cooper-Climax
|1960
|Monza
|Phil Hill
|Ferrari
|1961
|Monza
|Phil Hill
|Ferrari
|1962
|Monza
|Graham Hill
|BRM
|1963
|Monza
|Jim Clark
|Lotus-Climax
|1964
|Monza
|John Surtees
|Ferrari
|1965
|Monza
|Jackie Stewart
|BRM
|1966
|Monza
|Ludovico Scarfiotti
|Ferrari
|1967
|Monza
|John Surtees
|Honda
|1968
|Monza
|Denny Hulme
|McLaren-Ford Cosworth
|1969
|Monza
|Jackie Stewart
|Matra-Ford Cosworth
|1970
|Monza
|Clay Regazzoni
|Ferrari
|1971
|Monza
|Peter Gethin
|BRM
|1972
|Monza
|Emerson Fittipaldi
|Lotus-Ford Cosworth
|1973
|Monza
|Ronnie Peterson
|Lotus-Ford Cosworth
|1974
|Monza
|Ronnie Peterson
|Lotus-Ford Cosworth
|1975
|Monza
|Clay Regazzoni
|Ferrari
|1976
|Monza
|Ronnie Peterson
|March-Ford Cosworth
|1977
|Monza
|Mario Andretti
|Lotus-Ford Cosworth
|1978
|Monza
|Niki Lauda
|Brabham-Alfa Romeo
|1979
|Monza
|Jody Scheckter
|Ferrari
|1980
|Imola
|Nelson Piquet
|Brabham-Ford Cosworth
|1981
|Monza
|Alain Prost
|Renault
|1982
|Monza
|René Arnoux
|Renault
|1983
|Monza
|Nelson Piquet
|Brabham-BMW
|1984
|Monza
|Niki Lauda
|McLaren-TAG Porsche
|1985
|Monza
|Alain Prost
|McLaren-TAG Porsche
|1986
|Monza
|Nelson Piquet
|Williams-Honda
|1987
|Monza
|Nelson Piquet
|Williams-Honda
|1988
|Monza
|Gerhard Berger
|Ferrari
|1989
|Monza
|Alain Prost
|McLaren-Honda
|1990
|Monza
|Ayrton Senna
|McLaren-Honda
|1991
|Monza
|Nigel Mansell
|Williams-Renault
|1992
|Monza
|Ayrton Senna
|McLaren-Honda
|1993
|Monza
|Damon Hill
|Williams-Renault
|1994
|Monza
|Damon Hill
|Williams-Renault
|1995
|Monza
|Johnny Herbert
|Benetton-Renault
|1996
|Monza
|Michael Schumacher
|Ferrari
|1997
|Monza
|David Coulthard
|McLaren-Mercedes
|1998
|Monza
|Michael Schumacher
|Ferrari
|1999
|Monza
|Heinz-Harald Frentzen
|Jordan-Mugen Honda
|2000
|Monza
|Michael Schumacher
|Ferrari
|2001
|Monza
|Juan Pablo Montoya
|Williams-BMW
|2002
|Monza
|Rubens Barrichello
|Ferrari
|2003
|Monza
|Michael Schumacher
|Ferrari
|2004
|Monza
|Rubens Barrichello
|Ferrari
|2005
|Monza
|Juan Pablo Montoya
|McLaren-Mercedes
|2006
|Monza
|Michael Schumacher
|Ferrari
|2007
|Monza
|Fernando Alonso
|McLaren-Mercedes
|2008
|Monza
|Sebastian Vettel
|Toro Rosso-Ferrari
|2009
|Monza
|Rubens Barrichello
|BrawnGP-Mercedes
|2010
|Monza
|Fernando Alonso
|Ferrari
|2011
|Monza
|Sebastian Vettel
|Red Bull-Renault
|2012
|Monza
|Lewis Hamilton
|McLaren-Mercedes
|2013
|Monza
|Sebastian Vettel
|Red Bull-Renault
|2014
|Monza
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2015
|Monza
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2016
|Monza
|Nico Rosberg
|Mercedes
|2017
|Monza
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2018
|Monza
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2019
|Monza
|Charles Leclerc
|Ferrari
|2020
|Monza
|Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|2021
|Monza
|Daniel Ricciardo
|McLaren-Mercedes
|2022
|Monza
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|2023
|Monza
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|2024
|Monza
|Charles Leclerc
|Ferrari
|2025
|Monza
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|2026
|Monza
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
ALBO D'ORO GP TOSCANA F1
|Anno
|Sede Gp
|Pilota
|Team
|2020
|Mugello
|Lewis Hamilton
|Mercedes
ALBO D'ORO GP EMILIA ROMAGNA F1
|Anno
|Sede Gp
|Pilota
|Team
|2020
|Imola
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2021
|Imola
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|2022
|Imola
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|2024
|Imola
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|2025
|Imola
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
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