Albo d'oro Gran Premio d'Italia

È l’unica tappa del mondiale di Formula 1 che, insieme a quella in Gran Bretagna, si è sempre svolta dal 1950 a oggi. Parliamo ovviamente del Gran Premio d’Italia, che ha storicamente sede nel mitico Autodromo Nazionale di Monza. Solo in un’occasione, infatti, la pista utilizzata per il Gp tricolore non è stata quella brianzola ma Imola, storicamente utilizzata fino al 2006 per il Gran Premio di San Marino. Capoclassifica in termini di vittorie è la Ferrari, che davanti al proprio pubblico ha trionfato in ben 20 edizioni (l’ultima nel 2024 con Charles Leclerc). Tra i piloti, invece, è un testa a testa tra Lewis Hamilton e Michael Schumacher, entrambi fermi a quota cinque successi. Segue Nelson Piquet a quattro vittorie e vincitore appunto del GP 1980, l'unico con sede a Imola. Nel 2020, a causa dell'emergenza Covid, poi, si sono disputati anche i Gp di Toscana Ferrari 1000 al Mugello e ilGp di Emilia Romagnaa Imola (ripetuto anche negli anni successivi). Nel 2026 a centrare la vittoria è Andrea Kimi Antonelli: il primo italiano a vincere il GP di casa dal lontano 1966 quando a vincere era stato Ludovico Scarfiotti.

Albo d'oro GP Italia F1

Anno Sede Gp Pilota Team 1950 Monza Giuseppe Farina Alfa Romeo 1951 Monza Alberto Ascari Ferrari 1952 Monza Alberto Ascari Ferrari 1953 Monza Juan Manuel Fangio Maserati 1954 Monza Juan Manuel Fangio Mercedes 1955 Monza Juan Manuel Fangio Mercedes 1956 Monza Stirling Moss Maserati 1957 Monza Stirling Moss Vanwall 1958 Monza Tony Brooks Vanwall 1959 Monza Stirling Moss Cooper-Climax 1960 Monza Phil Hill Ferrari 1961 Monza Phil Hill Ferrari 1962 Monza Graham Hill BRM 1963 Monza Jim Clark Lotus-Climax 1964 Monza John Surtees Ferrari 1965 Monza Jackie Stewart BRM 1966 Monza Ludovico Scarfiotti Ferrari 1967 Monza John Surtees Honda 1968 Monza Denny Hulme McLaren-Ford Cosworth 1969 Monza Jackie Stewart Matra-Ford Cosworth 1970 Monza Clay Regazzoni Ferrari 1971 Monza Peter Gethin BRM 1972 Monza Emerson Fittipaldi Lotus-Ford Cosworth 1973 Monza Ronnie Peterson Lotus-Ford Cosworth 1974 Monza Ronnie Peterson Lotus-Ford Cosworth 1975 Monza Clay Regazzoni Ferrari 1976 Monza Ronnie Peterson March-Ford Cosworth 1977 Monza Mario Andretti Lotus-Ford Cosworth 1978 Monza Niki Lauda Brabham-Alfa Romeo 1979 Monza Jody Scheckter Ferrari 1980 Imola Nelson Piquet Brabham-Ford Cosworth 1981 Monza Alain Prost Renault 1982 Monza René Arnoux Renault 1983 Monza Nelson Piquet Brabham-BMW 1984 Monza Niki Lauda McLaren-TAG Porsche 1985 Monza Alain Prost McLaren-TAG Porsche 1986 Monza Nelson Piquet Williams-Honda 1987 Monza Nelson Piquet Williams-Honda 1988 Monza Gerhard Berger Ferrari 1989 Monza Alain Prost McLaren-Honda 1990 Monza Ayrton Senna McLaren-Honda 1991 Monza Nigel Mansell Williams-Renault 1992 Monza Ayrton Senna McLaren-Honda 1993 Monza Damon Hill Williams-Renault 1994 Monza Damon Hill Williams-Renault 1995 Monza Johnny Herbert Benetton-Renault 1996 Monza Michael Schumacher Ferrari 1997 Monza David Coulthard McLaren-Mercedes 1998 Monza Michael Schumacher Ferrari 1999 Monza Heinz-Harald Frentzen Jordan-Mugen Honda 2000 Monza Michael Schumacher Ferrari 2001 Monza Juan Pablo Montoya Williams-BMW 2002 Monza Rubens Barrichello Ferrari 2003 Monza Michael Schumacher Ferrari 2004 Monza Rubens Barrichello Ferrari 2005 Monza Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 2006 Monza Michael Schumacher Ferrari 2007 Monza Fernando Alonso McLaren-Mercedes 2008 Monza Sebastian Vettel Toro Rosso-Ferrari 2009 Monza Rubens Barrichello BrawnGP-Mercedes 2010 Monza Fernando Alonso Ferrari 2011 Monza Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2012 Monza Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2013 Monza Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2014 Monza Lewis Hamilton Mercedes 2015 Monza Lewis Hamilton Mercedes 2016 Monza Nico Rosberg Mercedes 2017 Monza Lewis Hamilton Mercedes 2018 Monza Lewis Hamilton Mercedes 2019 Monza Charles Leclerc Ferrari 2020 Monza Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 2021 Monza Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 2022 Monza Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 2023 Monza Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 2024 Monza Charles Leclerc Ferrari 2025 Monza Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 2026 Monza Andrea Kimi Antonelli Mercedes

ALBO D'ORO GP TOSCANA F1

Anno Sede Gp Pilota Team 2020 Mugello Lewis Hamilton Mercedes

ALBO D'ORO GP EMILIA ROMAGNA F1

Anno Sede Gp Pilota Team 2020 Imola Lewis Hamilton Mercedes 2021 Imola Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 2022 Imola Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 2024 Imola Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 2025 Imola Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT

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