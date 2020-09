Albo d'oro Gran Premio d'Italia

LA STORIA È l’unica tappa del mondiale di Formula 1 che, insieme a quella in Gran Bretagna, si è sempre svolta dal 1950 a oggi. Parliamo ovviamente del Gran Premio d’Italia, che ha storicamente sede nel mitico Autodromo Nazionale di Monza. Solo in un’occasione, infatti, la pista utilizzata per il Gp tricolore non è stata quella brianzola ma Imola, storicamente utilizzata fino al 2006 per il Gran Premio di San Marino. Capoclassifica in termini di vittorie è la Ferrari, che davanti al proprio pubblico ha trionfato in ben 19 edizioni (l’ultima proprio l’anno scorso con Charles Leclerc). Tra i piloti, invece, è un testa a testa tra Lewis Hamilton e Michael Schumacher, entrambi fermi a quota cinque successi. Segue Nelson Piquet a quattro vittorie e vincitore appunto del Gp 1980, l'unico con sede a Imola.

ALBO D'ORO GP ITALIA F1