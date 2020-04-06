Formula 1

Albo d'oro Gran Premio d'Italia

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1 ora fa - I vincitori di tutte le edizioni del Gran Premio d'Italia di F1

Le sedi e i vincitori di tutti i Gran Premi F1 d'Italia (e in Italia) disputati ad oggi
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È l’unica tappa del mondiale di Formula 1 che, insieme a quella in Gran Bretagna, si è sempre svolta dal 1950 a oggi. Parliamo ovviamente del Gran Premio d’Italia, che ha storicamente sede nel mitico Autodromo Nazionale di Monza. Solo in un’occasione, infatti, la pista utilizzata per il Gp tricolore non è stata quella brianzola ma Imola, storicamente utilizzata fino al 2006 per il Gran Premio di San Marino. Capoclassifica in termini di vittorie è la Ferrari, che davanti al proprio pubblico ha trionfato in ben 20 edizioni (l’ultima nel 2024 con Charles Leclerc). Tra i piloti, invece, è un testa a testa tra Lewis Hamilton e Michael Schumacher, entrambi fermi a quota cinque successi. Segue Nelson Piquet a quattro vittorie e vincitore appunto del GP 1980, l'unico con sede a Imola. Nel 2020, a causa dell'emergenza Covid, poi, si sono disputati anche i Gp di Toscana Ferrari 1000 al Mugello e ilGp di Emilia Romagnaa Imola (ripetuto anche negli anni successivi). Nel 2026 a centrare la vittoria è Andrea Kimi Antonelli: il primo italiano a vincere il GP di casa dal lontano 1966 quando a vincere era stato Ludovico Scarfiotti.

Albo d'oro GP Italia F1

AnnoSede GpPilotaTeam
1950MonzaGiuseppe FarinaAlfa Romeo
1951MonzaAlberto AscariFerrari
1952MonzaAlberto AscariFerrari
1953MonzaJuan Manuel FangioMaserati
1954MonzaJuan Manuel FangioMercedes
1955MonzaJuan Manuel FangioMercedes
1956MonzaStirling MossMaserati
1957MonzaStirling MossVanwall
1958MonzaTony BrooksVanwall
1959MonzaStirling MossCooper-Climax
1960MonzaPhil HillFerrari
1961MonzaPhil HillFerrari
1962MonzaGraham HillBRM
1963MonzaJim ClarkLotus-Climax
1964MonzaJohn SurteesFerrari
1965MonzaJackie StewartBRM
1966MonzaLudovico ScarfiottiFerrari
1967MonzaJohn SurteesHonda
1968MonzaDenny HulmeMcLaren-Ford Cosworth
1969MonzaJackie StewartMatra-Ford Cosworth
1970MonzaClay RegazzoniFerrari
1971MonzaPeter GethinBRM
1972MonzaEmerson FittipaldiLotus-Ford Cosworth
1973MonzaRonnie PetersonLotus-Ford Cosworth
1974MonzaRonnie PetersonLotus-Ford Cosworth
1975MonzaClay RegazzoniFerrari
1976MonzaRonnie PetersonMarch-Ford Cosworth
1977MonzaMario AndrettiLotus-Ford Cosworth
1978MonzaNiki LaudaBrabham-Alfa Romeo
1979MonzaJody ScheckterFerrari
1980Imola Nelson PiquetBrabham-Ford Cosworth
1981MonzaAlain ProstRenault
1982MonzaRené ArnouxRenault
1983MonzaNelson PiquetBrabham-BMW
1984MonzaNiki LaudaMcLaren-TAG Porsche
1985MonzaAlain ProstMcLaren-TAG Porsche
1986MonzaNelson PiquetWilliams-Honda
1987MonzaNelson PiquetWilliams-Honda
1988MonzaGerhard BergerFerrari
1989MonzaAlain ProstMcLaren-Honda
1990MonzaAyrton SennaMcLaren-Honda
1991MonzaNigel MansellWilliams-Renault
1992MonzaAyrton SennaMcLaren-Honda
1993MonzaDamon HillWilliams-Renault
1994MonzaDamon HillWilliams-Renault
1995MonzaJohnny HerbertBenetton-Renault
1996MonzaMichael SchumacherFerrari
1997MonzaDavid CoulthardMcLaren-Mercedes
1998MonzaMichael SchumacherFerrari
1999MonzaHeinz-Harald FrentzenJordan-Mugen Honda
2000MonzaMichael SchumacherFerrari
2001MonzaJuan Pablo MontoyaWilliams-BMW
2002MonzaRubens BarrichelloFerrari
2003MonzaMichael SchumacherFerrari
2004MonzaRubens BarrichelloFerrari
2005MonzaJuan Pablo MontoyaMcLaren-Mercedes
2006MonzaMichael SchumacherFerrari
2007MonzaFernando AlonsoMcLaren-Mercedes
2008MonzaSebastian VettelToro Rosso-Ferrari
2009MonzaRubens BarrichelloBrawnGP-Mercedes
2010MonzaFernando AlonsoFerrari
2011MonzaSebastian VettelRed Bull-Renault
2012MonzaLewis HamiltonMcLaren-Mercedes
2013MonzaSebastian VettelRed Bull-Renault
2014MonzaLewis HamiltonMercedes
2015MonzaLewis HamiltonMercedes
2016MonzaNico RosbergMercedes
2017MonzaLewis HamiltonMercedes
2018MonzaLewis HamiltonMercedes
2019MonzaCharles LeclercFerrari
2020MonzaPierre GaslyAlphaTauri-Honda
2021MonzaDaniel RicciardoMcLaren-Mercedes
2022MonzaMax VerstappenRed Bull-Honda RBPT
2023MonzaMax VerstappenRed Bull-Honda RBPT
2024MonzaCharles LeclercFerrari
2025MonzaMax VerstappenRed Bull-Honda RBPT
2026MonzaAndrea Kimi AntonelliMercedes

 ALBO D'ORO GP TOSCANA F1

AnnoSede GpPilotaTeam
2020MugelloLewis HamiltonMercedes

ALBO D'ORO GP EMILIA ROMAGNA F1

AnnoSede GpPilotaTeam
2020ImolaLewis HamiltonMercedes
2021ImolaMax VerstappenRed Bull-Honda RBPT
2022ImolaMax VerstappenRed Bull-Honda RBPT
2024ImolaMax VerstappenRed Bull-Honda RBPT
2025ImolaMax VerstappenRed Bull-Honda RBPT

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