ASPETTANDO SAKHIR Dopo qualche rinvio e spostamento a causa della pandemia da Covid-19, la Formula 1 riparte in vista della stagione più lunga della sua storia: con 23 Gran Premi in calendario, il programma è decisamente condensato, considerando anche la partenza leggermente ritardata rispetto ai piani iniziali. Si comincia dal GP del Bahrain di Sakhir, che torna a ospitare il season opener dopo le prime due volte nel 2006 e nel 2010. In questo articolo la classifica del mondiale piloti e del mondiale costruttori aggiornata gara dopo gara.

FORMULA 1 2021, CLASSIFICA PILOTI PRIMA DEL GRAN PREMIO DEL BAHRAIN

Pos Pilota Team Punti 1 Lewis Hamilton Mercedes 0 2 Valtteri Bottas Mercedes 0 3 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda 0 4 Sergio Perez Red Bull Racing-Honda 0 5 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 0 6 Carlos Sainz Ferrari 0 7 Charles Leclerc Ferrari 0 8 Lando Norris McLaren-Mercedes 0 9 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 0 10 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 0 11 Esteban Ocon Alpine-Renault 0 12 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 0 13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing-Ferrari 0 14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing-Ferrari 0 15 George Russell Williams-Mercedes 0 16 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 0 17 Fernando Alonso Alpine-Renault 0 18 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 0 19 Mick Schumacher Haas-Ferrari 0 20 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 0

FORMULA E 2021, CLASSIFICA TEAM PRIMA DEL GRAN PREMIO DEL BAHRAIN