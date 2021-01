CACCIA ALLA PRESENTAZIONE Anche se la pausa – in questo caso vale la pena sottolinearlo, visto che l’ultimo Gp è andato in scena “solo” lo scorso 13 dicembre – è stata decisamente breve, è già tempo di pensare al nuovo mondiale Formula 1. La stagione 2021 inizia, come sempre, con la classica caccia alla presentazione delle monoposto. Certo, in attesa della rivoluzione che si compirà fra poco più di 12 mesi con l’ingresso dei nuovi regolamenti tecnici, in questo campionato le novità saranno poche e contingentate, considerando che i team possono modificare le auto del 2020 solo spendendo pochi “gettoni” a causa della necessità di contenere i costi in seguito alla pandemia da Covid-19.

DENOMINAZIONE Ecco perché alcune squadre hanno scelto di non dare propriamente un nuovo nome alla monoposto del 2021: così, Red Bull e McLaren non fanno un vero salto in avanti nella numerazione delle proprie auto, scegliendo piuttosto un nome “intermedio” per sottolineare come l’auto sia solo un’evoluzione della precedente. Il team di Milton Keynes scende in pista con la RB16B, mentre Woking presenta la MCL35M. Decisamente in controtendenza il caso dell’Alfa Romeo, la prima scuderia a ufficializzare la data di presentazione, che addirittura salta da C39 a C41, riservando il codice C40 all’auto del 2022. Più tradizionale invece la scelta Ferrari, che abbandona lo sfortunato nome celebrativo dei 1000 gran premi in F1 per abbracciare un meno impegnativo SF21, dove il numero ovviamente fa riferimento all’anno in corso (qui la storia di tutti i nomi delle Rosse dal 1950 a oggi). Di seguito il calendario completo delle presentazioni delle monoposto F1 2021.

FORMULA 1 2021, IL CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI DELLE NUOVE AUTO