SI PUNTA IN ALTO Ci siamo. Il McLaren F1 Team è la prima scuderia di Formula 1 a togliere i veli alla propria nuova monoposto - la MCL35M - in vista del via di un mondiale che scatterà tra oltre 45 giorni, e dei test ufficiali (sempre in Bahrain) che invece arriveranno un paio di settimane prima. La storica scuderia di Woking viene da una stagione molto positiva, chiusa in terza posizione alle spalle di Mercedes e Red Bull, e dopo anni di buio pesto vuole confermare, se non, migliorare questo risultato. Per farlo potrà avvalersi sulla nuova motorizzazione Mercedes e sulla frizzante esuberanza di una coppia scanzonata e velocissima come quella composta dal neo-arrivato Daniel Ricciardo e dal confermato Lando Norris. L'australiano e il britannico sono due tra i piloti più simpatici in assoluto del circus, ma quel che si augurano a Woking è che incontrarli in pista sia tutt'altro che piacevole per i propri rivali. Seguite insieme a noi la presentazione del McLaren Team 2021 dalle ore 20.00 italiane.