DOMINO DI MERCATO Come diretta conseguenza della decisione della Ferrari di ingaggiare Carlos Sainz in sostituzione di Sebastian Vettel è arrivato il matrimonio tra Daniel Ricciardo e la McLaren, annunciato dalla sua nuova squadra addirittura poco prima dello spagnolo. Un effetto a catena che, successivamente, ha portato la Renault a firmare per una terza esperienza assieme nientemeno che Fernando Alonso. Da tutte queste operazioni di mercato Ricciardo è convinto di essere uscito con le carte migliori, approdando in una scuderia in forte crescita e che dalla prossima stagione tornerà a usufruire dei motori Mercedes.

LA RINCORSA ALL'OBIETTIVO FINALE Ricciardo, che vanta nel palmares sette vittorie e due terzi posti nella classifica finale ottenuti ai tempi della Red Bull, dopo aver riportato quest'anno la Renault sul podio vuole bissare i risultati prestigiosi del passato della McLaren: ''Penso che questa sia la mia migliore possibilità per raggiungere quello che ho sempre detto essere l'obiettivo - ha dichiarato al Sidney Morning Herald - Non volevo arrivare in F1 solo per arrivare in F1, volevo essere campione del mondo e lo voglio ancora. La McLaren, il modo in cui stanno progredendo, mi sembra la migliore opportunità per essere in grado di farlo, forse la miglior possibilità che ho mai avuto''.

Just a 𝘭𝘪𝘵𝘵𝘭𝘦 bit longer to wait until 2021 Team Launch, McLaren fans. 🗓️⌛ #MCL35M



Help us to pass the time by sharing your favourite McLaren pre-season launch moments. 💭👇 pic.twitter.com/PG91MmQtiN — McLaren (@McLarenF1) February 11, 2021

RINASCITA IN CORSO Ovviamente quello di Ricciardo è un discorso a medio termine, in quanto lo scarso margine di manovra che il regolamento concede quest'anno non permetterà alla McLaren di impensierire la Mercedes: ''C'è un enorme fermento, c'è la sensazione di una squadra affamata che ha attraversato momenti difficili, ma la cui rinascita sta avvenendo - ha aggiunto l'australiano parlando della sua visita allo stabilimento di Woking avvenuta nei giorni scorsi - Vogliono di più, sono pronti a fare il prossimo salto e questo sembra realistico. È emozionante farne parte''.