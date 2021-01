SECONDO TEAM Dopo Alfa Romeo Racing, è la McLaren a comunicare la data di presentazione ufficiale della monoposto F1 2021. La scuderia di Woking ha infatti da poco ufficializzato che i veli dalla nuova macchina che sarà portata in pista da Lando Norris e dal nuovo arrivato Daniel Ricciardo cadranno nella serata di domenica 15 febbraio.

ORE 20.00 L’appuntamento da segnare in rosso sul calendario – a proposito, qui trovate tutti i dettagli sulle presentazioni dei team di Formula 1 2021 – è per le 20.00 ora italiana, quando cadranno ufficialmente i veli dalla MCL35M. Si tratterà di una sostanziale evoluzione della macchina della passata stagione, che però avrà sotto il cofano la grande novità: al posto del motore Renault ci sarà infatti la power unit Mercedes, costruttore con cui McLaren torna comporre un binomio storicamente vincente dopo la separazione a fine 2014. E proprio nelle scorse ore, sui canali social del team è stato pubblicato il video del primo fire-up del propulsore di Brixworth nelle segrete di Woking.

The #MCL35M roars into life. 🔊🔥



Watch on and listen in as we fire up our 2021 car for the first time… pic.twitter.com/v504FVupEX — McLaren (@McLarenF1) January 27, 2021

COLORI Novità sul piano dei piloti, con il già citato Ricciardo al posto di Carlos Sainz – in queste ore impegnato a Fiorano in un giorno e mezzo di test con la Ferrari – e sul piano del motore, ma probabilmente non su quello cromatico: dal teaser pubblicato sugli account social della scuderia britannica appare chiaro come la colorazione sarà ancora quella che abbiamo apprezzato nelle ultime stagioni, con il papaya orange che dovrebbe ancora una volta essere affiancato al blu. La MCL35M scenderà in pista per la prima volta dal 12 al 14 marzo in Bahrain in occasione dei tre giorni di test precampionato del mondiale 2021 di Formula 1.