CAMBI ATTESI Dopo aver annunciato lo scorso novembre una prima bozza di calendario 2021, la Formula 1 ha oggi ufficializzato le date della prossima stagione, e non mancano alcune novità rispetto a quanto previsto lo scorso anno. La pandemia del Coronavirus Covid-19 sta incidendo notevolmente sul normale svolgimento di eventi sportivi in tutto il mondo, e con ogni probabilità continuerà a farlo, ma intanto alcune certezze si fanno largo con questa nuova programmazione: saltano, come si temeva, i GP di Australia (rimandato), Cina (cancellato) e Vietnam (non presente neanche nella bozza), originariamente previsti rispettivamente per il 21 marzo, per l'11 e per il 25 aprile, mentre il via del mondiale avverrà in Bahrain il 28 marzo prossimo. Gli appuntamenti in calendario resteranno comunque 23, con l'inserimento di almeno una novità già rodata nel 2020.

2021 CALENDAR UPDATE



🇧🇭 Season starts in Bahrain 26-28 Mar

🇦🇺 Australia moves to 19-21 Nov

🇮🇹 Imola returns 16-18 Apr; China discussions ongoing



Dates of Brazil, Saudi Arabia and Abu Dhabi races all change#F1 pic.twitter.com/4QoP0gKKsA — Formula 1 (@F1) January 12, 2021

TANTE NOVITÀ Rispetto alla prima bozza si va infatti a riempire la casella del 18 aprile con l'avvio anticipato la seconda tappa in Italia della stagione, quella già annunciata di Imola, mentre resta vacante la data del 2 maggio che con ogni probabilità però dovrebbe andare a Portimao per il Gran Premio del Portogallo, prima che il circus si sposti al Montmelò il 9 maggio nella vicina pista di Barcellona che ha proprio ieri annunciato il rinnovo di contratto con la Formula 1. Dobbiamo scorrere fino al termine della stagione per trovare di nuovo il Gran Premio d'Australia, spostato al 21 novembre, mentre le ultime due tappe iridate slitteranno di una domenica e si svolgeranno nell'inedito scenario di Jeddah, in Arabia Saudita il 5 dicembre e ad Abu Dhabi il 12 dicembre. Monza confermata in data 12 settembre, una settimana dopo rispetto alla tradizionale prima domenica di settembre, per far posto il 5 a Zandvoort. Il finale di stagione è fittissimo di appuntamenti: dopo la pausa estiva sono addirittura tre i tripli back-to-back consecutivi: uno europeo (Spa, Zandvoort e Monza), uno asiatico (Sochi, Marina Bay e Suzuka) e uno americano (Austin, Città del Messico e Interlagos). Di seguito il calendario completo annunciato dalla FOM.

Il calendario ufficiale del Campionato Mondiale di Formula 1 2021