Autore:

Simone Valtieri

IL 2021 E VICINO La Formula 1 che verrà è sempre più vicina, al 2021 - anno in cui entrerà in vigore il nuovo regolamento tenico fortemente voluto dalla dirigenza Liberty Media per limitare i costi e aumentare competitività e spettacolo in pista - mancano appena una stagione e mezza, ma i test sui prototipi di una monoposto ispirata dal nuovo regolamento tecnico sono già iniziati. Le prime immagini delle prime prove in galleria del vento sono state diffuse dal sito ufficiale della Formula 1 assieme a un filmato che potete trovare a questo link.

LA SCIA Pat Symonds, a capo dell'ufficio tecnico della Formula 1, e Nikolas Tombazis, responsabile tecnico per le monoposto della FIA, hanno commentato i primi test. "Stiamo provando a vedere se le regole che abbiamo scritto sulla carta sono robuste o se ci sono dei punti deboli." - ha spiegato Symonds, tecnico con un lungo trascorso in Formula 1 - "Sono assolutamente certo che le caratteristiche in scia di queste auto saranno enormemente migliori rispetto a quelle delle monoposto di quest'anno o del prossimo."

TROVARE LE FALLE "Ci sono alcune aree dove già sappiamo essere possibile aggiungere prestazioni, ma farlo danneggerebbe il comportamento dell'auto in scia per cui siamo stati piuttosto prescrittivi in quelle aree, ci sono altre aree in cui pensiamo che il design funzioni e lì siamo stati meno prescrittivi."- ha aggiunto Symonds - "Nel 2009 mi sono trovato a fare un lavoro simile, è sempre difficile impedire di trovare lacune nel regolamento per rompere le regole ma spero di fare tesoro della mia esperienza passata."

NO SCAPPATOIE Nick Tombazis, ex capo aerodinamico della Ferrari, ha semplificato: "Stiamo cercando di trovare cose che facciano andare la macchina più veloce, cose che un team farebbe ma che potrebbero peggiorare notevolmente gli effetti in scia, e dunque vietarle. Vogliamo prevenire le loro mosse e tappare tutte le potenziali scappatoie.