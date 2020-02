L'ANNO DELLA RIVOLUZIONE Il 2021 sarà un anno spartiacque nella storia del Mondiale di Formula 1, con l'introduzione di nuove norme tecniche volte a semplificare l'aerodinamica delle vetture e renderle più performanti suoprattutto in scia, al fine di favorire sorpassi e spettacolo. Ma sarà un anno storico soprattutto per l'introduzione del budget cap, il tetto massimo di spesa oltre il quale i team non potranno andare. Per aiutarvi a prendere dimestichezza con le nuove regole abbiamo raccolto in questo pezzo tutti i nostri articoli inerenti il tema e, soprattutto, i link ai documenti PDF contenenti i tre regolamenti completi: quello tecnico, quello sportivo e quello finanziario, che trovate a fondo pagina sotto ai Tag.

