Autore:

Simone Valtieri

FORMULA AMERICA Una Formula 1 sempre più simile alla Formula Indy. D'altra parte la presidenza americana della serie, da quasi tre anni in mano a Liberty Media, non poteva non spingere verso questa direzione, propedeutica all'introduzione nel 2023 il previsto budget cap - il tetto spese per ogni team - con l'obiettivo di non sforare i 135 milioni di investimenti annui (escluse le spese per merchandising, hospitality, piloti e dirigenti).

CAMBIO DELLE REGOLE La misura, nei piani di FOM (Formula One Menagement) e FIA (Federazione Internazionale dell'Automobile), si rende neccessaria affinché la seria sopravviva, le gare siano più spettacolari e i piccoli team possano competere con i giganti.Per questo motivo la Federazione ha inviato a tutti i team la lista delle componenti che intende standardizzare a partire dal 2021, quando è previsto un grosso cambio regolamentare sul lato tecnico.

CAMBIO E VOLANTE Le decisioni dovranno essere approvate dai team prima di divenire effettive, e nonostante molte delle componenti proposte - pubblicate da Auto Motor und Sport - sembrino effettivamente standardizzabili senza grosse riserve, altre potrebbero indurre i team a intavolare lunghe discussioni con FOM e FIA. Di seguito la lista completa pubblicata dalla rivista tedesca. Non vi sono cenni al volante, che però nelle intenzioni della dirigenza andrebbe standardizzato anch'esso - come riporta sempre AMuS - e al cambio - anch'esso nei piani della FIA, come già raccontato su Motorbox.com nei giorni scorsi.

Proposte riportate

- Pinze dei freni

- Dischi dei freni

- Pastiglie dei freni

- Piantone dello sterzo

- Cerchi delle ruote

- Halo

- Strutture di protezione dagli urti

- Assi delle ruote

- Dadi delle ruote

- Semiassi

- Pedali del freno e dell'acceleratore

- Drag Reduction System (DRS)

- Componenti del serbatoi

- Attrezzature per il pit-stop

Proposte sensibili

- Cambio

- Volante