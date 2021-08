NUOVO CALENDARIO La Formula 1 ha annunciato oggi il calendario della seconda parte di stagione 2021 rivisto e ridisegnato in base alla situazione della pandemia nel mondo. Il nuovo programma vede 22 gare in programma, come anticipato ieri dal CEO Stefano Domenicali, con una serie di eventi che cambieranno di data. Cominciamo con ordine: Zandovoort (Olanda), Monza (Italia) e Sochi (Russia) si svolgeranno tutti nelle date originariamente previste. Il primo cambio sarà quello del Gran Premio della Turchia di Istanbul, che è stato spostato dal 3 al 10 ottobre.

SLITTAMENTI E NUOVI GP Il Gran Premio degli Stati Uniti, invece, rimarrà nella collocazione originaria del 24 ottobre, prima del GP del Messico e di quello del Brasile, che saranno entrambi posticipati di una settimana: dal 31 ottobre e 7 novembre al 7 e 14 novembre. In data 21 novembre, chiuderà una tripletta di GP un nuovo evento, ma del quale è ancora da decidere la sede tra Bahrain e l'inedito Qatar (probabilmente sulla pista di Losail). Infine la stagione si concluderà con l'accoppiata Arabia Saudita-Abu Dhabi, che resta collocata nelle date 5 e 12 dicembre. Di seguito il recap delle prossime gare del mondiale Formula 1 2021.

PARLA IL PRESIDENTE A commentare il nuovo calendario è stato il presidente e CEO della Formula 1, Stefano Domenicali: ''La pandemia continua a presentare nuove sfide in questa stagione, ma abbiamo dimostrato già in passato di saperci adattare e siamo fiduciosi di poter offrire 22 gare quest'anno nonostante la situazione planetaria globale. Voglio ringraziare i promotori di Brasile, Messico e Turchia per la loro pazienza e flessibilità, e presto forniremo i dettagli dell'aggiunta finale. Questa stagione si sta rivelando essere una incredibile battaglia in pista e questo è estremamente emozionante per tutti i nostri fan, non vediamo l'ora che continui questa intensità nelle gare che verranno''.

