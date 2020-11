TANTE CONCOMITANZE Ci siamo abituati in questa folle stagione 2020 a veder correre nello stesso weekend di gara sia la Formula 1 che la MotoGP, fatto che ha portato peraltro au una serie di cambiamenti negli orari - soprattutto delle due ruote - per evitare sovrapposizioni non solo nei giorni, ma anche nello svolgimento di qualifiche e GP. Nel caso dei Mondiali 2021 delle due categorie regine del motorismo mondiale - che nelle intenzioni degli organizzatori e pandemia di Coronavirus permettendo dovrebbero tornare a svolgersi anche al di fuori dell'Europa - crescono a ben 11 le concomitanze previste, di cui in 6 casi le gare dovrebbero svolgersi in orari ravvicinati. Il 28 marzo con l'accostamento di Qatar (MotoGP) e Bahrain (F1), entrambi serali; il 6 giugno con Spagna (MotoGP) e Azerbaijan (F1); il 27 giugno con Olanda (MotoGP) e Francia (F1); il 29 agosto con Gran Bretagna (MotoGP) e Belgio (F1); il 12 settembre con Aragona (MotoGP) e Italia (F1): il 10 ottobre con Thailandia (MotoGP) e Giappone (F1).

GP PROVVISORI Resta una gara da inserire in calendario per la MotoGP tra il 18 luglio e l'8 agosto, periodo in cui solitamente si svolge il GP della Repubblica Ceca, e potrebbe crearsi una ulteriore sovrapposizione con le gare di Formula 1 di Silverstone (18 luglio) o di Budapest (1 agosto). Dal 21 marzo e il 4 dicembre, infine, sono attualmente 7 i weekend in cui non è ancora previsto alcun GP dell'una o dell'altra categoria: il 4 aprile, il 25 luglio, l'8 agosto, il 22 agosto, il 17 ottobre, il 7 novembre e il 28 novembre. Potrebbe però essere inserita - come detto - un'ulteriore tappa della MotoGP il 25 luglio o l'8 agosto, ma si potrebbe anche liberare il weekend del 25 aprile che è attualmente prenotato dalla Formula 1, data nel quale non si svolgerà il GP del Vietnam, e di cui se ne sta valutando la sostituzione.

I CALENDARI MOTOGP E FORMULA 1 2021 A CONFRONTO

Data GP MotoGP 2021 Formula 1 2021 21 marzo Australia - Melbourne 28 marzo Qatar - Losail Bahrain - Sakhir 4 aprile 11 aprile Argentina - Termas Cina - Shanghai 18 aprile Americhe - Austin 25 aprile TBC** 2 maggio Spagna - Jerez 9 maggio Spagna - Barcellona*** 16 maggio Francia - Le Mans 23 maggio Monaco - Monte Carlo 30 maggio Italia - Mugello 6 giugno Catalunya - Barcellona Azerbaijan - Baku 13 giugno Canada - Montreal 20 giugno Germania - Sachsenring 27 giugno Olanda - Assen Francia - Le Castellet 4 luglio Austria - Spielberg 11 luglio Finlandia - KymiRing 18 luglio* Gran Bretagna - Silverstone 25 luglio* 1 agosto* Ungheria - Budapest 8 agosto* 15 agosto Austria - Spielberg 22 agosto 29 agosto Gran Bretagna - Silverstone Belgio - Spa Francorchamps 5 settembre Olanda - Zandvoort 12 settembre Aragona - Alcaniz Italia - Monza 19 settembre San Marino - Misano 26 settembre Russia - Sochi 3 ottobre Giappone - Motegi Singapore - Marina Bay 10 ottobre Thailandia - Buriram Giappone - Suzuka 17 ottobre 24 ottobre Australia - Phillip Island Stati Uniti - Austin 31 ottobre Malaysia - Sepang Messico - Città del Messico 7 novembre 14 novembre Comunità Valenciana - Cheste Brasile - San Paolo*** 21 novembre Arabia Saudita - Jeddah 28 novembre 5 dicembre Abu Dhabi - Yas Marina

*In queste date potrebbe essere inserito un ulteriore GP del Motomondiale

**In questa data era previsto il GP del Vietnam. Se ne sta valutando la sostituzione

***Appuntamenti da confermare.