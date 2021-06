SAYONARA MOTEGI, WELCOME BACK AUSTIN Cambia ancora il calendario della MotoGP 2021: il Gran Premio del Giappone, previsto per il 3 ottobre prossimo al Motegi Twin Ring, è stato cancellato. Al suo posto, però, rientra il Gran Premio Red Bull delle Americhe che era in programma nella prima parte dell'anno sul circuito di Austin, ed era stato posticipato a data da destinarsi. L'appuntamento americano trova collocazione in calendario proprio dal 1 al 3 ottobre in sostituzione di quello nipponico.

THAILANDIA SPOSTATA In conseguenza di questo cambiamento, per ragioni logistiche cambia data anche il Gran Premio della Thailandia, originariamente previsto per il 10 ottobre vicino alla vecchia data del GP del Giappone, è stato posticipato di una settimana e aprirà nel weekend del 17 ottobre un trittico di gare oriente che proseguirà a Phillip Island (Australia) il 22-24 ottobre e si concluderà il 29-31 ottobre a Sepang, in Malesia.

SOVRAPPOSIZIONI Questi cambiamenti vanno a incidere anche sulle concomitanze tra MotoGP e Formula 1: si perde infatti il doppio appuntamento del 10 ottobre con la MotoGP in Thailandia e la F1 in Giappone (sempre che non salti anche questa gara). C'è comunque la possibilità che si venga a creare una nuova sovrapposizione il 3 ottobre, quando la Formula 1 annuncerà l'evento sostituvio del Gran Premio di Singapore, che andrà ad accoppiarsi a quello oggi annunciato di Austin per la MotoGP. Attualmente i weekend condivisi tra due e quattro ruote sono 9.