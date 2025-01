Calendario MotoGP 2025: circuiti, date, risultati, test

MOTOGP 2025 Con ben 22 GP in programma, la stagione 2025 di MotoGP sarà la più lunga della storia, senza considerare il doppio appuntamento di ogni weekend che prevede la gara sprint prima di quella lunga. Saranno perciò 44 le gare effettive della stagione, un'enormità. Tutto questo se, come lo scorso anno, non salta un Gran Premio (nel 2024 fu quello del Kazakistan). Le novità rispetto al 2024 saranno il rientro ni calendario dei GP di Argentina e della Repubblica Ceca, ma soprattutto l'esordio del GP di Ungheria al Balaton Park Circuit. Escono Kazakistan e India (entrambe non corse nel 2024 per problemi organizzativi) mentre cambiano date diversi appuntamenti, tra i quali quello del Mugello con il Gran Premio d'Italia non più a inizio giugno ma nella seconda metà del mese. Si corre dal weekend del 2 marzo fino a quello del 16 novembre, per una durata totale di 9 mesi e mezzo. Diramate anche le date ufficiali dei test: saranno solo 8 i giorni in pista prima della stagione, tre dei quali riservati ai rookie e ai tester (i cosidetti Shakedown test), mentre resta invariato il numero di appuntamenti nel corso della stagione, con 4 giornate di test, compresi quelli di fine anno dopo l'appuntamento catalano, già svolto a fine anno scorso.

MotoGP Solidarietà 2024, Barcellona, il podio con Bagnaia, Martin e Marquez (Ducati)

Calendario Pre-season Test

19 novembre 2024 - Barcellona (Spagna)

31 gennaio-2 febbraio - Shakedown Sepang (Malesia)

5-7 febbraio - Sepang (Malesia)

12-13 febbraio - Buriram (Thailandia)

Calendario In-season test

28 aprile 2025 - Jerez (Spagna)

9 giugno 2025 - Aragon (Spagna)

15 settembre 2025 - Misano (Italia)

MotoGP Thailandia 2024, Jorge Martin, Marc Marquez e Francesco Bagnaia, Ducati

Data Gran Premio Circuito 02-mar-25 Thailandia Chang International Circuit 16-mar-25 Argentina Termas de Rio Hondo 30-mar-25 Americhe Circuit of The Americas 13-apr-25 Qatar* Lusail International Circuit 27-apr-25 Spagna Circuito de Jerez-Ángel Nieto 13-mag-25 Francia Le Mans 25-mag-25 Gran Bretagna Silverstone Circuit 08-giu-25 Aragona Motorland Aragon-Alcaniz 22-giu-25 Italia Autodromo del Mugello 29-giu-25 Olanda TT Circuit Assen 13-lug-25 Germania Sachsenring 20-lug-25 Rep. Ceca Automotodrom Brno 17-ago-25 Austria Red Bull Ring-Spielberg 24-ago-25 Ungheria Balaton Park Circuit 07-set-25 Catalunya Circuit de Barcelona-Catalunya 14-set-25 San Marino e Riviera di Rimini Misano World Circuit Marco Simoncelli 28-set-25 Giappone Twin Ring Motegi 05-ott-25 Indonesia Mandalika International Street Circuit 19-ott-25 Australia Philip Island 26-ott-25 Malaysia Sepang International Circuit 09-nov-25 Portogallo Algarve International Circuit 16-nov-25 Comunità Valenciana Comunitat Valenciana-Ricardo Tormo

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/01/2025