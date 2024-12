MotoGP & F1 2025, sono ben 9 le sovrapposizioni del calendario

Con, rispettivamente, 25 e 22 Gran Premi in calendario, i campionati del mondo di Formula 1 e di MotoGP 2025 saranno i più lunghi della storia delle rispettive discipline, sempre che non arrivino - come spesso è avvenuto negli ultimi anni, delle cancellazioni dell'ultimo minuto. Stando ai calendari stilati dalle federazioni FIA e FIM, quest'anno saranno ben 9 le domeniche nelle quali i due campionati si divideranno la scena. Non un record, in passato si è arrivati anche a 10, questo perché alla lunghezza dei due calendari fa da contrappeso una più spiccata logica dell'alternanza nonché appena quattro domeniche nelle quali non correranno né l'uno né l'altro campionato: quelle del 9 marzo, del 10 agosto, del 12 ottobre e del 2 novembre. Per il resto, dal 2 marzo prossimo al 7 dicembre ci sarà sempre almeno una gara dei campionati più seguiti.

Le concomitanze nel dettaglio

La prima concomitanza sarà tra Australia e Argentina il 16 marzo, con la Formula 1 che esordirà all'alba e la MotoGP dopo il tramonto italiano. Poi il 13 aprile sarà la volta di Bahrain e Qatar, un incontro ravvicinato anche di orari, così come quelli che uniranno il 25 maggio le tappe europee di Monte Carlo (F1) e Silverstone (MotoGP) e il 29 giugno di Spielberg (F1) e Assen (MotoGP). Ancora una quasi sovrapposizione di orari il 7 settembre con la Formula 1 a Monza e la MotoGP a Barcellona (ricordiamo che, di norma, in Europa le quattro ruote corrono alle 15 e le due alle 14), mentre nonostante la condivisione del continente, non si sovrapporranno Singapore (F1) e Indonesia (MotoGP), perché la Formula 1 correrà in notturna. Un back-to-back da togliere il fiato accoglierà poi i tifosi nelle giornate del 19 e 26 ottobre, con gare al mattino per la MotoGP (Australia e Malesia) e alla sera perla F1 (Stati Uniti e Messico). L'ultima concomitanza, anche questa larga, sarà quella del 9 novembre, con il Gran Premio di San Paolo che si svolgerà la sera, qualche ora dopo la conclusione della MotoGP in Portogallo.

VEDI ANCHE

I calendari Formula 1 e MotoGP 2025 a confronto

Data Formula 1 MotoGP 2 marzo 2025 Thailandia - Buriram 9 marzo 2025 16 marzo 2025 Australia - Melbourne Argentina - T. Rio Hondo 23 marzo 2025 Cina - Shanghai 30 marzo 2025 Americhe - Austin 6 aprile 2025 Giappone - Suzuka 13 aprile 2025 Bahrain - Sakhir Qatar - Lusail 20 aprile 2025 Arabia Saudita - Jeddah 27 aprile 2025 Spagna - Jerez 4 maggio 2025 Miami - Miami Gardens 11 maggio 2025 Francia - Le Mans 18 maggio 2025 Emilia Romagna - Imola 25 maggio 2025 Monaco - Monte Carlo Gran Bretagna - Silverstone 1 giugno 2025 Spagna - Barcellona 8 giugno 2025 Aragona - Alcaniz 15 giugno 2025 Canada - Montreal 22 giugno 2025 Italia - Mugello 29 giugno 2025 Austria - Spielberg Paesi Bassi - Assen 6 luglio 2025 Gran Bretagna - Silverstone 13 luglio 2025 Germania - Sachsenring 20 luglio 2025 Cechia - Brno 27 luglio 2025 Belgio - Spa-Francorchamps 3 agosto 2025 Ungheria - Mogyorod 10 agosto 2025 17 agosto 2025 Austria - Spielberg 24 agosto 2025 Ungheria - Balaton Park 31 agosto 2025 Paesi Bassi - Zandvoort 7 settembre 2025 Italia - Monza Catalunya - Barcellona 14 settembre 2025 San Marino - Misano A. 21 settembre 2025 Azerbaijan - Baku 28 settembre 2025 Giappone - Motegi 5 ottobre 2025 Singapore - Marina Bay Indonesia - Mandalika 12 ottobre 2025 19 ottobre 2025 Stati Uniti - Austin Australia - Phillip Island 26 ottobre 2025 Messico - Città del Messico Malesia - Sepang 2 novembre 2025 9 novembre 2025 San Paolo - Interlagos Portogallo - Portimao 16 novembre 2025 Valencia - Cheste 23 novembre 2025 Las Vegas - Strip Circuit* 30 novembre 2025 Qatar - Lusail 7 dicembre 2025 Abu Dhabi - Yas Marina

*La gara di Las Vegas si disputerà sabato 22 novembre negli Stati Uniti, in notturna, e andrà in scena domenica 23 al mattino presto in Europa.

Pubblicato da Simone Valtieri, 30/12/2024