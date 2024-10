Calendario Superbike 2025: circuiti e date del Mondiale delle derivate di serie

Come nel 2024, saranno ancora 12 le tappe del campionato del WorldSBK 2024. Per la seconda volta consecutiva, oltre il 90% degli eventi si svolgerà però in suolo europeo, con la tappa inaugurale in Australia come unica in programma al di fuori del Vecchio Continente. Tre saranno le tappe spagnole (Barcellona, Aragon e Jerez), due quelle italiane: il Cremona Circuit (2-4 maggio) e Misano Adriatico (13-15 giugno). Si parte il 21-23 febbraio a Phillip Island e si chiude a Jerez de la Frontera il weekend del 17-19 ottobre. Poche le novità rispetto agli eventi 2024 e riguardano soprattutto il rimescolamento delle tappe centrali e il debutto (rinviato di un anno, poiché doveva avvenire già nel 2024) dell'appuntamento al Balaton Park. Confermate anche le coppie dei team ufficiali con la BMW che schiererà Toprak Razgatlioglu e Michael Van der Mark, la Ducati con Alvaro Bautista e Nicolò Bulega, la Yamaha con Jonathan Rea e Andrea Locatelli, la Kawasaki con Alex Lowes e Axel Bassani e la Honda con Iker Lecuona e Xavi Vierge.

Il calendario WorldSBK 2025

Data Round Circuito 21-23 febbraio Australia Philip Island Grand Prix Circuit 28-30 marzo Portogallo Autodromo Internacional do Algarve 11-13 aprile Olanda TT Circuit Assen 2-4 maggio Italia Cremona Circuit 16-18 maggio Cechia Autodrom Most 13-15 giugno Italia Misano World Circuit - Marco Simoncelli 11-13 luglio Gran Bretagna Donington Park 25-27 luglio Ungheria Balaton Park 5-7 settembre Francia Circuit de Nevers-Magny Cours 26-28 settembre Spagna MotorLand Aragon - Alcaniz 10-12 ottobre Portogallo Circuito Estoril 17-19 ottobre Spagna Circuito de Jerez - Angel Nieto