Superbike 2024: classifica piloti e costruttori

Negli ultimi due anni il Mondiale Superbike è stato una lotta a tre tra i piloti di punta di Yamaha (Toprak Razgatlioglu), Kawasaki (Jonathan Rea) e Ducati (prima Scott Redding, poi Alvaro Bautista). Nel 2024, però, molte cose potrebbero cambiare: Bautista è rimasto in Ducati, ma è stato affiancato dal battagliero Nicolò Bulega, fresco campione Supersport, e dovrà vedersela anche con i veterani della MotoGP, Andrea Iannone e Danilo Petrucci, sempre accasati a Borgo Panigale, così come il suo ex compagno Micheal Ruben Rinaldi. I suoi rivali storici, invece, hanno cambiato moto: Razgatlioglu, guida la pattuglia BMW con Van der Mark, Redding e Gerloff agguerritissimi compagni, mentre Rea è ora vestito di blu-Yamaha e con Locatelli, Aegerter e Gardner a dagli man forte. Ci saranno poi gli outsider Kawasaki, con Axel Bassani passato al team ufficiale al fianco di Alex Lowes, e Honda, con Lecuona e Vierge. Occhio anche a Sam Lowes, fratello di Alex, trasferitosi dal paddock Moto2 a quello delle derivate di serie in sella alla Ducati del team Elf Marc VDS Racing. Di seguito troverete le classifiche sempre aggiornate dopo ogni tappa del mondiale Superbike 2024.

Le classifiche del mondiale Superbike aggiornate alla gara-1 del round 1 - Phillip Island

VEDI ANCHE

Classifica Piloti Superbike 2024

Pos Pilota Moto Naz. Punti 1 Nicolò Bulega Ducati ITA 25 2 Andrea Locatelli Yamaha ITA 20 3 Andrea Iannone Ducati ITA 16 4 Alex Lowes Kawasaki GBR 13 5 Toprak Razgatlıoğlu BMW TUR 11 6 Dominique Aegerter Yamaha SVI 10 7 Michael Van der Mark BMW NED 9 8 Danilo Petrucci Ducati ITA 8 9 Garrett Gerloff BMW USA 7 10 Xavi Vierge Honda SPA 6 11 Scott Redding BMW GBR 5 12 Axel Bassani Kawasaki ITA 4 13 Sam Lowes Ducati GBR 3 14 Michael Ruben Rinaldi Ducati ITA 2 15 Alvaro Bautista Ducati SPA 1 16 Philipp Oettl Yamaha GER 0 17 Jonathan Rea Yamaha GBR 0 18 Tito Rabat Kawasaki SPA 0 19 Terran Mackenzie Honda GBR 0 20 Adam Norrodin Honda MAS 0 21 Bradley Ray Yamaha GBR 0 22 Remy Gardner Yamaha AUS 0 - Iker Lecuona Honda SPA 0

Classifica Costruttori Superbike 2024

Pos Costruttore Punti 1 Ducati 25 2 Yamaha 20 3 Kawasaki 13 4 BMW 11 5 Honda 6

Classifica Team Superbike 2024

Pos Team Punti 1 Aruba.it Racing - Ducati 26 2 Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 20 3 ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 20 4 Kawasaki Racing Team WorldSBK 17 5 Team Goeleven - Ducati* 16 6 Bonovo Action BMW* 12 7 GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team* 10 8 Barni Spark Racing Team - Ducati* 8 9 Team HRC - Honda 6 10 Elf Marc VDS Racing Team - Ducati* 3 11 Motocorsa Racing - Ducati* 2 12 GMT94 Yamaha* 0 13 Kawasaki Puccetti Racing* 0 14 Petronas MIE Racing Honda Team* 0 15 Yamaha Motoxracing WorldSBK Team* 0

*Team indipendenti.

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/02/2024