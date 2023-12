Annunciata la Entry List ufficiale della stagione 2024 del WorldSBK

WorldSBK ha annunciato la entry list ufficiale dei campionati mondiali Superbike e Supersport per la stagione 2024. Sono 15 in tutto i piloti italiani iscritti

Saranno sei i piloti italiani iscritto al Mondiale Superbike: gli ufficiali Nicolò Bulega (Ducati), Andrea Locatelli (Yamaha) e Axel Bassani (Kawasaki), e gli indipendenti Michael Ruben Rinaldi, Danilo Petrucci e Andrea Iannone (Ducati) proveranno a incalzare in primis il campione del mondo, il ducatista Alvaro Bautista, e poi i suoi primi sfidanti, Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu, che hanno entrambi cambiato moto passando, rispettivamente, da Kawasaki a Yamaha e da Yamaha a BMW. Nella Supersport, invece, sono ben nove i ragazzi del Belpaese che proveranno a succedere a Bulega nell'albo d'oro: i ducatisti Niccolò Antonelli, Lorenzo Baldassarri, Federico Fuligni, Yari Montella e Simone Corsi, a cui si aggiungono Stefano Manzi su Yamaha, Federico Caricasulo su MV Agusta, Gabriele Giannini su Kawasaki e Raffaele De Rosa su QJ. Di seguito la lista completa dei 23 piloti per 15 team del WorldSBK 2024, e dei 32 piloti per 22 team del WorldSSP 2024.

Il gruppo Superbike impegnati ad Aragon

VEDI ANCHE

Entry List - Campionato del Mondo Superbike 2024

N. Pilota Naz. Moto Team 1 Alvaro Bautista ESP Ducati Panigale V4R Aruba.It Racing - Ducati 11 Nicolo Bulega ITA Ducati Panigale V4R Aruba.It Racing - Ducati 55 Andrea Locatelli ITA Yamaha YZF R1 PATA PROMETEON YAMAHA 65 Jonathan Rea GBR Yamaha YZF R1 PATA PROMETEON YAMAHA 22 Alex Lowes GBR Kawasaki ZX-10RR Kawasaki Racing Team WorldSBK 47 Axel Bassani ITA Kawasaki ZX-10RR Kawasaki Racing Team WorldSBK 77 Dominique Aegerter SUI Yamaha YZF R1 GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team 87 Remy Gardner AUS Yamaha YZF R1 GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team 7 Iker Lecuona ESP Honda CBR1000 RR-R Team HRC 97 Xavi Vierge ESP Honda CBR1000 RR-R Team HRC 21 Michael Ruben Rinaldi ITA Ducati Panigale V4R Team Motocorsa Racing 9 Danilo Petrucci ITA Ducati Panigale V4R BARNI Spark Racing Team 31 Garrett Gerloff USA BMW M 1000 RR Bonovo Action BMW 45 Scott Redding GBR BMW M 1000 RR Bonovo Action BMW 54 Toprak Razgatlioglu TUR BMW M 1000 RR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 Michael van der Mark NED BMW M 1000 RR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 29 Andrea Iannone ITA Ducati Panigale V4R TEAM GO ELEVEN 5 Philipp Oettl GER Yamaha YZF R1 GMT94 Yamaha 28 Bradley Ray GBR Yamaha YZF R1 Yamaha Motoxracing WorldSBK Team 27 Adam Norrodin MAS Honda CBR1000 RR-R PETRONAS MIE Racing Honda 95 Tarran Mackenzie GBR Honda CBR1000 RR-R PETRONAS MIE Racing Honda 53 Tito Rabat ESP Kawasaki ZX-10RR Kawasaki Puccetti Racing 14 Sam Lowes GBR Ducati Panigale V4R ELF Marc VDS Racing Team

Nicolò Bulega, campione del mondo Supersport a Portimao 2023

Entry List - Campionato del Mondo Supersport 2024

N. Pilota Naz. Moto Team 28 Glenn van Straalen NED Yamaha YZF R6 Ten Kate Racing Yamaha 62 Stefano Manzi ITA Yamaha YZF R6 Ten Kate Racing Yamaha 99 Adrian Huertas ESP Ducati Panigale V2 Aruba.It Racing - Ducati 23 Marcel Schroetter GER MV Agusta F3 800 RR MV Agusta Reparto Corse 54 Bahattin Sofuoglu TUR MV Agusta F3 800 RR MV Agusta Reparto Corse 5 Niccolo Antonelli ITA Ducati Panigale V2 Ecosantagata Althea Racing Team 74 Piotr Biesiekirski POL Ducati Panigale V2 Ecosantagata Althea Racing Team 94 Lucas Mahias FRA Yamaha YZF R6 GMT94 Yamaha 50 Ondrej Vostatek CZE Triumph Street Triple RS 765 PTR Triumph 69 Thomas Booth-Amos GBR Triumph Street Triple RS 765 PTR Triumph 7 Lorenzo Baldassarri ITA Ducati Panigale V2 ORELAC Racing VERDNATURA 22 Federico Fuligni * ITA Ducati Panigale V2 ORELAC Racing VERDNATURA 55 Yari Montella ITA Ducati Panigale V2 BARNI Spark Racing Team 66 Niki Tuuli FIN Ducati Panigale V2 EAB Racing Team 25 Marcel Brenner SUI Kawasaki ZX-6R Viamo Racing 61 Can Oncu TUR Kawasaki ZX-6R Kawasaki Puccetti Racing 72 Yeray Ruiz ESP Yamaha YZF R6 VFT Racing Yamaha 53 Valentin Debise FRA Yamaha YZF R6 Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team 27 Kaito Toba JPN Honda CBR600RR Petronas MIE Honda Racing Team 89 Khairul Idham Bin Pawi MAS Honda CBR600RR Petronas MIE Honda Racing Team 64 Federico Caricasulo ITA MV Agusta F3 800 RR Motozoo ME AIR Racing 68 Luke Power * AUS MV Agusta F3 800 RR Motozoo ME AIR Racing 51 Anupab Sarmoon THA Yamaha YZF R6 Yamaha Thailand Racing Team 39 Krittapat Keankum THA Yamaha YZF R6 Yamaha Thailand Racing Team 78 Hikari Okubo JPN Kawasaki ZX-6R Vince64 Racing Team by Puccetti 32 Oliver Bayliss AUS Ducati Panigale V2 D34G Racing WorldSSP Team 71 Tom Edwards * AUS Ducati Panigale V2 D34G Racing WorldSSP Team 19 Gabriele Giannini ITA Kawasaki ZX-6R Prodina Kawasaki Racing 3 Raffaele De Rosa ITA QJ GSR 800 QJ Motor Factory Racing 40 Simone Corsi * ITA Ducati Panigale V2 Renzi Corse 9 Jorge Navarro ESP Triumph Street Triple RS 765 WRP-RT Motorsport by SKM-Triumph 17 John McPhee GBR Triumph Street Triple RS 765 WRP-RT Motorsport by SKM-Triumph

Pubblicato da Simone Valtieri, 18/12/2023