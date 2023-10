SBK Jerez 2023: Bautista prepara la festa prendendosi la superpole

Bautista scatterà in prima posizione in gara-1 di questo pomeriggio, quando gli basterà conquistare 2 punti per confermarsi campione. Solo 7° Razgatlioglu

SUPERPOLE Al termine della mattinata andalusa è venuta fuori una griglia di partenza strana per il Round di Jerez, che poco ha a che fare con i valori del campionato, se si eccettua la superpole conquistata da Alvaro Bautista, che si è messo nella migliore posizione possibile per assaltare il titolo. Con lui in prima fila la Yamaha di Dominique Aegerter e la Kawasaki di Alex Lowes. In seconda fila Jonathan Rea (Kawasaki), Remy Gardner (Yamaha) e Philipp Oettl (Ducati). Toprak Razgatlioglu scatta solo settimo, davanti a Scott Redding (BMW) e Garrett Gerloff (BMW). Decima piazza per Andrae Locatelli e Michael Ruben Rinaldi, compagni dei due contendenti al titolo in Yamaha e Ducati, mentre per trovare Danilo Petrucci e Axel Bassani, occorre scendere fino a 12 e 15° posizione rispettivamente. Da segnalare altri due italiani: Lorenzo Baldassarri, 19°, e Gabriele Ruiu, 20° e tornato in sella dopo lo spaventoso highside di ieri.

Risultati Gara-1 Superbike Round Jerez

In arrivo dopo la gara che scatterà alle 14.00

Risultati Qualifiche Superbike Round Jerez

28/10/2023