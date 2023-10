La Superbike fa tappa a Jerez, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend del 29 ottobre il mondiale Superbike si chiude in Spagna: gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla dell'ultimo round WorldSBK 2023

ROUND JEREZ DE LA FRONTERA IN TV Siamo arrivati al ''The Last Dance'', l'ultimo giro di giostra non solo di una stagione bensì di un'era. Nel 2024 nulla sarà più lo stesso e il solo Alvaro Bautista resterà in sella alla sua Ducati, mentre l'ormai storico terzetto che ha caratterizzato questo inizio di anni Venti del Duemila si modificherà. Toprak Razgatlioglu lascerà la sua sella in Yamaha a Jonathan Rea e andrà in BMW e non è detto che questi tre fenomeni restino i più competitivi in griglia: il prossimo anno dovranno badare al nuovo che avanza, e i loro sfidanti potrebbero essere per gran parte italiani: Bulega (Ducati), Bassani (Kawasaki) e Locatelli (Yamaha), ma anche il rientrante Iannone e il redivivo Petrucci. Ma questa è un'altra storia, bellissima, che leggeremo nel 2024, ora c'è da assegnare un titolo mondiale, con Alvaro Bautista che non deve far altro che conquistare due miseri punticini in una delle tre prove del weekend per bissare il titolo 2022 e mettere fuori dai giochi definitivamente Razgatlioglu. Archiviato il titolo costruttori, sarà invece più complicato per il team Ducati Aruba.it confermare il titolo team, che vede al momento in testa il Pata Yamaha Racing di appena 7 punti. La sfida sarà incandescente tra Bautista e Rinaldi da una parte, e Razgatlioglu e Locatelli dall'altra.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel dodicesimo e ultimo weekend del'anno della Superbike sulla pista Angel Nieto di Jerez de la Frontera, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote dal venerdì alla domenica. L'appuntamento andaluso andrà in onda in diretta su SkySport Arena e sul servizio streaming NOW, e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) in diretta sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 27 ottobre

09.30 - WorldSSP FP1

10:30 - WORLDSBK FP1 (SKY, NOW)

13:00 - WorldSSP FP2

14:00 - WORLDSBK FP2 (SKY, NOW) Sabato 28 ottobre

09:00 - WORLDSBK FP3

10:25 - WorldSSP Superpole (SKY, NOW)

11:10 - WORLDSBK SUPERPOLE (SKY, NOW)

12:30 - WorldSSP Gara 1 (SKY, NOW)

14:00 - WORLDSBK GARA 1 (SKY, NOW, TV8) Domenica 29 ottobre

09:00 - WORLDSBK WARM UP

09:25 - WorldSSP Warm Up

11:00 - WORLDSBK SUPERPOLE RACE (SKY, NOW, differita TV8 alle 13.00)

12.30 - WorldSSP Gara 2 (SKY, NOW)

14:00 - WORLDSBK GARA 2 (SKY, NOW, TV8)

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/10/2023