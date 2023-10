SBK Portimao 2023, Superpole race: Bautista beffa Razgatlioglu all'ultima curva! Titolo vicino

Alvaro Bautista sorpassa Toprak Razgatlioglu all'ultimo giro della Superpole Race del Round di Portimao, ipoteca il titolo mondiale (che può arrivare già in Gara-2) e riscrive la storia della Ducati, raggiungendo a quota 55 in vetta alla classifica dei piloti della Ducati più vincenti della categoria, niente di meno che Carl Fogarty. Nel giro di formazione della gara breve cadono nello stesso identico punto, e nello stesso momento, i due piloti della Kawasaki, Jonathan Rea e Alex Lowes. Incredibile. Con la griglia orfana dei due piloti in verde, Razgatlioglu scatta benissimo e sembra riuscire a fuggire, con dietro lo scudiero Andrea Locatelli a parargli le spalle, ma nessun può nulla contro l'accoppiata Bautista-Ducati, che rimonta inesorabilmente giro dopo giro e compie la manovra decisiva prendendo il miglior abbrivio all'uscita dell'ultima curva, sfruttando tutta la potenza della Panigale V4 R! E allora sono altri 3 punti di margine tra lo spagnolo e il turco, con la missione di Bautista quasi compiuta. Alvaro potrebbe confermare il titolo mondiale questo pomeriggio se vincesse la gara con Razgatlioglu 3°, ossia gli servono 7 punti in più del pilota della Yamaha. Grazie al podio di Locatelli, è invece ancora aperta la lotta nel mondiale team, che si deciderà a Jerez a fine ottobre. A Punti nella mattinata sono andati anche Remy Gardner (che completa il terzetto di Yamaha alle spalle di Bautista), poi la Honda di Iker Lecuona, la Ducati di Michael Ruben Rinaldi, le BMW di Michael Van der Mark e Garrett Gerloff e l'altra Honda di Xavi Vierge. Male Axel Bassani, 11° e Danilo Petrucci 15°

Risultati Gara-2 Superbike Round Portimao

Risultati Superpole Race Superbike Round Portimao

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/10/2023