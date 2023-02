Superbike 2023: classifica piloti e costruttori

LOTTA A TRE Negli ultimi due anni il Mondiale Superbike è stata una lotta a tre tra i piloti di punta di Yamaha (Toprak Razgatlioglu), Kawasaki (Jonathan Rea) e Ducati (prima Scott Redding, poi Alvaro Bautista). Sarà così anche quest'anno? Il campione del mondo in carica Bautista e gli sfidanti Razgatlioglu e Rea sono ancora qui, agguerritissimi, ma quest'anno occhio a vecchi e nuovi protagonisti, dai loro compagni Michael Ruben Rinaldi, Andrea Locatelli e Alex Lowes, alle forze fresche di Remy Gardner e Dominique Aegerter (Yamaha), senza dimenticare le BMW di Redding e Van der Mark, Gerloff e Baz e le Honda di Vierge e Lecuona. Tutto qui? No, nel 2023 ci saranno tre outsider italiani: Axel Bassani, miglior pilota indipendente del 2022, e il poliedrico Danilo Petrucci, reduce dal secondo posto nell'AMA Superbike, entrambi in sella alla Ducati Panigale V4-R. Occhio anche al vice-campione Supersport, Lorenzo Baldassarri, che debutta in sella alla Yamaha. Di seguito troverete la classifica del mondiale aggiornata dopo ogni round.

Classifiche aggiornate dopo gara-1 del round 1 round di 12.

Classifica Piloti Superbike 2023

Pos Pilota Moto Naz. Punti 1 Alvaro Bautista Ducati SPA 25 2 Jonathan Rea Kawasaki GBR 20 3 Toprak Razgatlıoğlu Yamaha TUR 16 4 Andrea Locatelli Yamaha ITA 13 5 Axel Bassani Ducati ITA 11 6 Iker Lecuona Honda SPA 10 7 Xavi Vierge Honda SPA 9 8 Danilo Petrucci Ducati ITA 8 9 Scott Redding BMW GBR 7 10 Garrett Gerloff BMW USA 6 11 Philipp Oettl Ducati GER 5 12 Remy Gardner Yamaha AUS 4 13 Dominique Aegerter Yamaha SVI 3 14 Michael Ruben Rinaldi Ducati ITA 2 15 Hafizh Syahrin Honda MAS 1 16 Eric Granado Honda BRA 0 17 Lorenzo Baldssarri Yamaha ITA 0 18 Loris Baz BMW FRA 0 19 Alex Lowes Kawasaki GBR 0 20 Oliver Koenig Kawasaki CZE 0 21 Tom Sykes Kawasaki GBR 0 22 Michael Van der Mark BMW NED 0 Bradley Ray Yamaha GBR 0

Classifica Costruttori Superbike 2023

Pos Costruttore Punti 1 Ducati 25 2 Kawasaki 20 3 Yamaha 16 4 Honda 10 5 BMW 7

Classifica Team Superbike 2023

Pos Team Punti 1 Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 29 2 Aruba.it Racing - Ducati 27 3 Kawasaki Racing Team WorldSBK 20 4 Team HRC - Honda 19 5 Motocorsa Racing - Ducati* 11 6 Barni Spark Racing Team - Ducati* 8 7 ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 7 8 GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team* 7 9 Bonovo Action BMW* 6 10 Team Goeleven - Ducati* 5 11 Petronas MIE Racing - Honda* 1 12 GMT94 Yamaha* 0 13 Orelac Racing VerdNatura - Kawasaki* 0 14 Kawasaki Puccetti Racing* 0 15 Yamaha Motoxracing WorldSBK Team* 0

*Team indipendenti

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/02/2023