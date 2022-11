Calendario Superbike 2023: circuiti, date, risultati

NOVITA' E RITORNI AL PASSATO Il calendario 2023 del Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike è stato annunciato e contiene diversi cambiamenti rispetto alle ultime edizioni. Dopo gli anni caratterizzati dalle difficoltà legate alla pandemia di Covid-19, la gara inaugurale torna ad essere ospitata dal circuito australiano di Phillip Island, a cui seguirà la settimana successiva l'appuntamento in Indonesia, sul circuito di Mandalika. La lunga parentesi europea inizierà sei settimane dopo con il weekend in programma sul mitico TT Circuit di Assen, in Olanda, sviluppandosi poi lungo la primavera, l'estate e l'inizio dell'autunno attraverso piste tradizionali come Barcellona, Donington, Misano e altre più recenti come Most e Portimao. La conclusione si disputerà invece a metà ottobre in Argentina, sul circuito di San Juan Villicum. Al momento mancano ancora data e sede di un 12° appuntamento.

Il calendario WorldSBK 2023

Data Round Circuito 24-26 febbraio Australia Philip Island Grand Prix Circuit 3-5 marzo Indonesia Mandalika International Street Circuit 21-23 aprile Olanda TT Circuit Assen 5-7 maggio Spagna Barcelona-Catalunya 2-4 giugno Gran Bretagna Donington Park 30 giugno-2 luglio Italia Misano World Circuit Marco Simoncelli 28-30 luglio Rep. Ceca Autodrom Most 8-10 settembre Francia Circuit de Nevers-Magny Cours 22-24 settembre Aragona MotorLand Aragon 29 settembre-1 ottobre Portogallo Algarve International Circuit 13-15 ottobre Argentina Circuito San Juan Villicum

