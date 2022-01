Superbike 2022: classifica piloti e costruttori

LA CORONA IN PALIO Ripartirà ad aprile il mondiale del WorldSBK con tutti i protagonisti della scorsa stagione ancora in pista a darsi battaglia, tra conferme e rivincite. Cercherà il bis, prima di un probabile futuro in MotoGP, il turco Toprak Razgatlioglu, che con la sua Yamaha nel 2021 ha interrotto dopo sei stagioni il dominio del nord irlandese Jonathan Rea su Kawasaki. A dargli filo da torcere ci saranno anche Alvaro Bautista, tornato in Ducati al posto di Scott Redding, che è approdato in BMW. Occhio anche alla pattuglia italiana con Andrea Locatelli, Michael Ruben Rinaldi e Alex Bassani pronti a farsi valere, e ai rookie terribili Xavi Vierge e Iker Lecuona, direttamente dal Motomondiale e capaci a stupire con il team Honda ufficiale.

VEDI ANCHE

Classifica Piloti Superbike 2022

Pos Pilota Moto Nazione Punti 1 Toprak Razgatlıoğlu Yamaha TUR 0 2 Jonathan Rea Kawasaki GBR 0 3 Scott Redding BMW GBR 0 4 Andrea Locatelli Yamaha ITA 0 5 Michael Ruben Rinaldi Ducati ITA 0 6 Michael van der Mark BMW OLA 0 7 Garrett Gerloff Yamaha USA 0 8 Alex Lowes Kawasaki GBR 0 9 Axel Bassani Ducati ITA 0 10 Alvaro Bautista Ducati SPA 0 11 Kotha Nozane Yamaha JPN 0 12 Loris Baz BMW FRA 0 13 Lucas Mahias Kawasaki FRA 0 14 Eugene Laverty BMW IRL 0 15 Leandro Mercado Honda ARG 0 16 Loris Cresson Kawasaki BEL 0 17 Iker Lecuona Honda SPA 0 18 Xavi Vierge Honda SPA 0 19 Luca Bernardi Ducati RSM 0 20 Terran Mackenzie Yamaha GBR 0 21 Hafizh Syahrin Honda MAL 0 22 Philipp Oettl Ducati GER 0

Classifica Costruttori Superbike 2022

Pos Team Punti 1 Yamaha 0 2 Ducati 0 3 Kawasaki 0 4 BMW 0 5 Honda 0