Superbike, Bassani rinnova con Ducati. La griglia della Superbike

BRAVO AXEL La notizia era nell'aria ma ora è ufficiale Axel Bassani, rivelazione della stagione Superbike da poco conclusa, resta nelle derivate di serie con il team Motocorsa Racing, in sella a quella Ducati Panigale V4 R che tante soddisfazioni gli ha regalato nel 2021, a partire dal podio di Barcellona. L'italiano, che ha chiuso nono assoluto in classifica, ha firmato pre un altro anno con il team di Lorenzo Mauri, e affermato: ''Sono contento di questo rinnovo e di restare in un team nel quale mi sono trovato molto bene. Penso che sia positivo per il nostro percorso di crescita e spero nel 2022 di confermare e migliorare i risultati della scorsa stagione''. Con l'annuncio di Bassani la griglia della prossima Superbike - in questi giorni in pista a Jerez per i primi test con le nuove moto - è quasi completa e gli italiani in gara saranno tre (tanti quanti gli spagnoli e i britannici), più il sammarinese Bernardi. Di seguito la lineup del WorldSBK 2022.

La line-up completa della Superbike 2022

Pilota Nazionalità Team Moto Alvaro Bautista** Spagna Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R Michael Ruben Rinaldi Italia Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R Luca Bernardi* San Marino Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R Loris Baz** Francia Bonovo Action BMW Racing Team BMW M1000RR Eugene Laverty** Irlanda Bonovo Action BMW Racing Team BMW M1000RR Michael van der Mark Paesi Bassi BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR Scott Redding** Gran Bretagna BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR Garrett Gerloff Stati Uniti GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF-R1 Kohta Nozane Giappone GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF-R1 Lucas Mahias Francia Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki Ninja ZX-10RR Alex Lowes Gran Bretagna Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki Ninja ZX-10RR Jonathan Rea Gran Bretagna Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki Ninja ZX-10RR Leandro Mercado Argentina MIE Racing Honda CBR1000RR-R Hafizh Syahrin* Malesia MIE Racing Honda CBR1000RR-R Axel Bassani Italia Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R Andrea Locatelli Italia Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF-R1 Toprak Razgatlıoğlu Turchia Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF-R1 Philipp Öttl* Germania Team GoEleven Ducati Panigale V4 R Iker Lecuona* Spagna Team HRC Honda CBR1000RR-R Xavi Vierge* Spagna Team HRC Honda CBR1000RR-R Loris Cresson Belgio TPR Team Pedercini Racing Kawasaki Ninja ZX-10RR

*Debuttante in Superbike

**Nuovo team