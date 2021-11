Nel calendario Superbike 2022 provvisorio c'è Misano

IL FUTURO È VICINO Neanche il tempo di archiviare l'entusiasmante stagione 2021 del Mondiale Superbike che è già ora di guardare al futuro e alla stagione 2022, quella della rivincita tra Razgatlioglu e Rea e del possibile riscatto Ducati con Alvaro Bautista, che proprio in questi giorni è salito di nuovo sulla Panigale V4R che aveva lasciato al termine del 2019. Nel calendario WorldSBK ci sono 13 tappe, 11 delle quali già annunciate, mentre restano in sospeso i lround di Phillip Island - da collocare in calendario - e un 13° round ancora senza padrone. La stagione dovrebbe prendere il via il 10 aprile da Aragon e concludersi il 13 novembre in Indonesia, a Mandalika, al netto delle due tappe ancora da collocare. Per l'Italia ci sarà Misano Adriatico, con l'appuntamento del ''Marco Simoncelli'' collocato in data 10-12 giugno. Di seguito le date del calendario provvisorio 2022 della Superbike.

Calendario Provvisorio WorldSBK 2022

8 – 10 aprile: MotorLand Aragon, Spagna

22– 24 aprile: TT Circuit Assen, Olanda

20 – 22 maggio: Circuito Estoril, Portogallo

10 – 12 giugno: Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, Italia

15 – 17 luglio: Donington Park, Gran Bretagna

29 – 31 luglio: Autodrom Most, Repubblica Ceca

9 – 11 settembre: Circuit de Nevers Magny-Cours, Francia

23 – 25 settembre: Circuit de Barcelona-Catalunya, Spagna

7 – 9 ottobre: Autodromo Internacional do Algarve, Portogallo

21 – 23 ottobre: Circuito San Juan Villicum, Argentina

11 – 13 novembre: Pertamina Mandalika International Street Circuit, Indonesia

Date da stabilire: Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia

Da comunicare: il 13° Round

Pubblicato da Simone Valtieri, 26/11/2021