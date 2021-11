Il weekend del 21 novembre la Superbike approda in Indonesia a Mandalika: gli orari TV Sky e TV8 per non perdere nulla del 13° e ultimo round WorldSBK 2021

ROUND MANDALIKA IN TV La Superbike chiude i battenti questo fine settimana nell'inedito scenario di Mandalika, in Indonesia. Un mese fa, in Argentina, Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea si sono spartiti le vittorie ma la situazione in classifica vede in netto vantaggio il turco della Yamaha che può difendere 30 punti sul britannico e sei volte iridato della Kawasaki. Fuori dai giochi invece Scott Redding con la Ducati, distante 66 punti dalla vetta con 62 ancora in palio. Per vincere e conquistare il suo primo titolo iridato, dunque, a Razgatlioglu basterà conquistare 31 punti, mentre Rea sarà costretto a vincere e a sperare. Apertissimo anche il discorso costruttori, con la Yamaha che ha 16 punti di margine sulla Ducati, mentre la Kawasaki è praticamente già fuori dei giochi a -54.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel tredicesimo e ultimo weekend dell'anno della Superbike trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare di sabato e domenica. L'appuntamento indonesiano sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD e in diretta in chiaro sul digitale terrestre su TV8. Occhio agli orari, perché si corre al mattino presto!

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD e TV8

Venerdì 19 novembre

4:00 - WorldSBK FP1 (SKY)

8:00 - WorldSBK FP2 (SKY) Sabato 20 novembre

2:00 - WorldSBK FP3

4:10 - WorldSBK Superpole (SKY)

8:00 - WorldSBK Gara 1 (SKY, TV8) Domenica 21 novembre

2:00 - WorldSBK Warm Up

4:00 - WorldSBK Superpole Race (SKY, differita TV8 alle 7.00)*

8:00 - WorldSBK Gara 2 (SKY, TV8)

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/11/2021