CALENDARIO COMPLICATO La situazione sanitaria globale generata dalla pandemia di Coronavirus Covid-19 sta minacciando il regolare svolgimento del Campionato Mondiale Superbike 2021, in una sorta di riedizione di quanto accaduto lo scorso anno. Di seguito le 13 tappe del mondiale Superbike, 11 più due da inserire in corsa tra cui l'Australia, dove il carrozzone sarebbe dovuto partire nell'idea originale della Dorna e della FIM. L'ultima modifica al calendario provvisorio è stato lo slittamento in avanti del round olandese di Assen, ora previsto nel weekend del 25 luglio anziché come gara inaugurale il 25 aprile. A questo punto slitta l'inizio del campionato al 7-9 maggio in Portogallo, sul tracciato dell'Estoril.

IL CALENDARIO SUPERBIKE, SUPERSPORT e SUPERSPORT 300 - 2021

Data Round Circuito 7-9 maggio Portogallo Estoril 21-23 maggio Spagna Aragon 11-13 giugno Italia Misano 2-4 luglio Regno Unito Donington* 23-25 luglio Paesi Bassi Assen 3-5 settembre Francia Magny Cours 17-19 settembre Spagna Catalunya 24-26 settembre Spagna Jerez 1-3 ottobre Portogallo Portimao 15-17 ottobre Argentina San Juan** 12-14 novembre Indonesia Mandalika**

*Solamente la classe Superbike

**Solamente le classi Superbike e Supersport

NB. In attesa dell'inserimento in calendario c'è il round Australia a Phillip Island, e un tredicesimo round ancora da decidere. Per quanto riguarda la pista di Mandalika, in Indonesia, si attende l'omologazione del circuito.