IN CERCA DI NORMALITA' Dopo i problemi vissuti nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19, il Mondiale Superbike punta a vivere una stagione più consona alle abitudini il prossimo. Quest'oggi è stato rivelato il calendario provvisorio del 2021, con 13 appuntamenti in calendario di cui uno ancora da svelare e un atteso ritorno. Ancora in dubbio invece la presenza della mitica tappa australiana di Phillip Island. Ad ogni modo, viene specificato che tutte le gare sono soggette all'andamento della situazione legata al coronavirus e ad eventuali restrizioni che ne possono derivare.

PARTENZA EUROPEA L'anno prossimo si comincerà molto tardi, concentrandosi sull'Europa. Il round d'esordio sarà al TT Circuit di Assen a fine aprile, seguito da Estoril, Aragona, Misano e Donington. Dopo la sosta di agosto, a settembre sarà il turno di Magny Cours, seguita da Barcellona, Jerez de la Frontera e da Portimao. Questi tre appuntamenti sono programmati uno dietro l'altro, senza domenica di pausa, una tripletta mai avvenuta nella storia del WSBK. In autunno inoltrato si saluterà il Vecchio Continente per spostarsi prima in Argentina a San Juan Villicum e poi, per la prima volta dal 1997, in Indonesia sul nuovo circuito di Mandalika. Il penultimo round dovrebbe poi essere quello di Phillip Island, ancora da confermare al pari dell'Estoril, mentre la chiusura si disputerà in una sede ancora da decidere.

WSBK 2021, CALENDARIO PROVVISORIO

Round Sede Nazione 1 Assen Olanda 2 Estoril* Portogallo 3 Aragon Spagna - Aragona 4 Misano Italia 5 Donington Gran Bretagna 6 Magny Cours Francia 7 Barcellona Spagna - Catalogna 8 Jerez de la Frontera Spagna 9 Portimao Portogallo 10 San Juan Argentina 11 Mandalika Indonesia 12 Phillip Island* Australia 13 TBA TBA

*Ancora da confermare