Superbike 2025: classifica piloti e costruttori

Toprak Razgatlioglu ha compiuto l'impresa. Al primo anno in BMW ha portato a casa un titolo dominando la stagione più di quanto i numeri non dicano. Il suo titolo non è mai stato in pericolo nel corso del 2024, nonostante due round saltati per infortunio, ma quest'anno il fuoriclasse turco riuscirà a confermarsi campione? I regolamenti sono cambiati e la Ducati nei test, soprattutto quella di Nicolò Bulega, è sembrata essere molto pericolosa. Il bouquet di outsiders, poi, è estremamente ampio: Bautista, Rea (quando rientrerà dall'infortunio), Locatelli, Petrucci, Iannone, i fratelli Lowes, Bassani, Redding, Gardner, Vierge, Lecuona, Gerloff, Aegerter... insoma, sarà una stagione interessante. Qui sotto troverete le classifiche iridate aggiornate dopo ogni gara del mondiale

La classifica del campionato del mondo Superbike 2025 dopo gara-1 del round di Phillip Island (1/12)

Classifica Piloti Superbike 2025

Pos Pilota Moto Naz. Punti 1 Nicolò Bulega Ducati ITA 25 2 Toprak Razgatlıoğlu BMW TUR 20 3 Alvaro Bautista Ducati SPA 16 4 Danilo Petrucci Ducati ITA 13 5 Scott Redding Ducati GBR 11 6 Andrea Iannone Ducati ITA 10 7 Andrea Locatelli Yamaha ITA 9 8 Alex Lowes Bimota GBR 8 9 Axel Bassani Bimota ITA 7 10 Sam Lowes Ducati GBR 6 11 Xavi Vierge Honda SPA 5 12 Dominique Aegerter Yamaha SVI 4 13 Ryan Vickers Ducati GBR 3 14 Tetsuta Nagashima Honda JPN 2 15 Bahattin Sofuoglu Yamaha TUR 1 16 Terran Mackenzie Honda GBR 0 17 Remy Gardner Yamaha AUS 0 18 Michael Van der Mark BMW NED 0 19 Garrett Gerloff Kawasaki USA 0 20 Tito Rabat Yamaha SPA 0 21 Yari Montella Ducati ITA 0 22 Jonathan Rea Yamaha GBR 0 Iker Lecuona Honda SPA 0 Zaqhwan Zaidi Honda MAS 0

Classifica Costruttori Superbike 2025

Pos Costruttore Punti 1 Ducati 25 2 BMW 20 3 Yamaha 9 4 Bimota 8 5 Honda 5

Classifica Team Superbike 2025

Pos Team Punti 1 Aruba.it Racing - Ducati 41 2 ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 20 3 Bimota by Kawasaki Racing Team 15 4 Barni Spark Racing Team - Ducati* 13 5 MGM Bonovo Racing - BMW* 11 6 Team Pata Go Eleven - Ducati* 10 7 Pata Maxus Yamaha 9 8 Honda HRC 7 9 Elf Marc VDS Racing Team - Ducati* 6 10 GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team* 4 11 Motocorsa Racing - Ducati* 3 12 Yamaha Motoxracing WorldSBK Team* 1 13 Kawasaki WorldSBK Team* 0 14 Petronas MIE Honda Racing Team* 0

*Team indipendenti.

Pubblicato da Simone Valtieri, 22/02/2025