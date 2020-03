LEADER A SORPRESA Dopo il primo weekend di gara del Campionato Mondiale Superbike il comando della classifica lo conquista Alex Lowes, che grazie al secondo posto in Gara-1, al quarto nella Superpole Race e alla vittoria in Gara-2 si ritrova al comando con 12 punti di margine su Scott Redding, tre volte terzo in Australia. Alle loro spalle Toprak Razgatlioglu, il turco vincitore di gara-1 e secondo nella Superpole Race, prima di cadere in Gara-2 e Jonathan Rea, ritiratosi in Gara-1 ma vincente nella Superpole Race, seppure beffato dal compagno Lowes e solo secondo in Gara-2. Di seguito la classifica completa che vede gli italiani staccati.

CLASSIFICA PILOTI

Pos Pilota Nazione Moto Punti 1 Alex Lowes GBR Kawasaki 51 2 Scott Redding GBR Ducati 39 3 Toprak Razgatlıoğlu TUR Kawasaki 34 4 Jonathan Rea GBR Kawasaki 32 5 Michael van der Mark OLA Yamaha 31 6 Alvaro Bautista SPA Honda 20 7 Loris Baz FRA Yamaha 20 8 Chaz Davies GBR Ducati 19 9 Leon Haslam GBR Honda 17 10 Tom Sykes GBR BMW 17 11 Max Scheib CIL Kawasaki 10 12 Sandro Cortese GER Kawasaki 10 13 Michael Ruben Rinaldi ITA Ducati 7 14 Xavi Fores SPA Kawasaki 5 15 Eugene Laverty IRL BMW 5 16 Federico Caricasulo ITA Yamaha 4 17 Garrett Gerloff USA Yamaha 2 Yuki Takahashi JPN Honda 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI