TREDICI ROUND La FIM - Federazione Motociclistica Internazionale, e la Dorna WSBK Organization hanno annunciato il calendario ufficiale del 2020 MOTUL FIM Superbike World Championship. Sono 13 i round che si svolgeranno in 10 diversi paesi con tre appuntamenti in Spagna (Jerez, Aragon e Barcellona) e due in Italia (Imola e Misano). Il via il 1 marzo in Australia, da Phillip Island che ospiterà come da tradizione il round inaugurale, mentre si chiuderà l'11 ottobre in Argentina, a San Juan. Le nuove piste in calendario saranno il Circuit de Catalunya, all'esordio assoluto, e Oschersleben, un gradito ritorno. Di seguito tutte le date e i circuiti.

Calendario Superbike World Championship 2020