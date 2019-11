RITORNO TEDESCO La Germania torna nel Mondiale Superbike dopo due stagioni di assenza, stavolta sulla storica pista di Oschersleben e non più al Lausitzring. La data da segnare sul calendario è il weekend del 31 luglio-2 aogsto, quando alla Motorsport Arena si tornerà a correre dopo due stagioni di assenza. Superbike, Supersport e Supersport 300 saranno protagonisti nella cittadina della Sassonia in piena estate, in un calendario del 2020 Motul FIM Superbike che non è ancora stato annunciato e di cui si sanno indiazioni frammentarie.

BIGLIETTI Quella di Oschersleben è la seconda novità in calendario dopo quella annunciata nei giorni scorsi di Barcellona, all'esordio nel mondiale delle derivate di serie. Il circuito tedesco ha già fatto parte del campionato tra il 2000 e il 2004 e sarà uno dei 13 round in programma il prossimo anno. Gli organizzatori hanno anche già annunciato i costi del weekend. Per 29€ si potrà assistere a una giornata di gara, con 48€ a tutto il weekend mentre con l'abbonamento da 69€ si potrà assistere anche agli esclusivi eventi di contorno.

EMOZIONI Il primo a commentare la notizia è stato Gregorio Lavilla, Direttore Esecutivo della Superbike: "Sono molto felice di vedere il ritorno del Campionato del Mondo FIM Superbike ad Oschersleben, un luogo che mi evoca grandi emozioni e ottimi risultati. Questa parte della Germania ha un entusiasmo incredibile per il motociclismo e quindi poter offrire a tutti gli appassionati uno spettacolo di livello mondiale come quello del WorldSBK è un onore." Alle sue parole si aggiungono quelle di Ralph Bohnhorst, direttore del tracciato tedesco: "Sono felice che il WorldSBK faccia il suo ritorno qui. È una grande opportunità per il Motorsport Arena che ospiterà un campionato internazionale di assoluto livello. Sono sicuro che sia noi sia i nostri ospiti vivremo le tantissime emozioni che le migliori competizioni a livello mondiale sapranno regalare sulla fantastica pista di Oschersleben."