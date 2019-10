Autore:

Simone Valtieri

TANTE NOVITÀ Giorni pieni di novità per il World Superbike. Chiusa la stagione lo scorso fine settimana con la tripletta di Jonathan Rea su Kawasaki, che ha sugellato un campionato fenomenale condito da 17 vittorie e 16 secondi posti, in questi giorni tante cose bollono in pentola in vista 2020. Oltre ai tanti i movimenti di mercato che rivoluzioneranno la griglia di partenza del prossimo campionato, sono arrivati il rinnovo della Pirelli fino al 2020 nelle vesti di fornitore unico di tutte le categorie del WorldSBK, e l'annuncio di una nuova pista in calendario, il Circuit de Catalunya a Barcellona che già ospita MotoGP e Formula 1.

SETTEMBRE CATALANO Si tratta di un debutto assoluto per il mondiale delle derivate di serie, nonché della terza tappa spagnola in calendario dopo i round di Jerez e di Aragon. E se i primi due saranno confermati probabilmente a marzo e maggio, c'è già la data per il nuovo appuntamento, ossia il weekend del 20 settembre 2020. Non è ancora stato annunciato il calendario ufficiale per la prossima stagione, di cui si sa però che scatterà il 1 marzo a Phillip Island. I round in calendario dovrebbero essere i seguenti 13: Phillip Island (Australia), Jerez (Spagna), Assen (Olanda), Imola (Italia), Aragon (Spagna), Misano (Italia), Donington (Gran Bretagna), Oschersleben (Germania), Portimao (Portogallo), Barcellona (Spagna), Magny Cours (Francia), San Juan (Argentina) e Losail (Qatar), per un mondiale a forti tinte europee.

MERCATO APERTO Intanto notizia di oggi è l'approdo al Kawasaki Puccetti Racing Team, dopo l'addio di Toprak Razgatlioglu, dello spagnolo Javier 'Xavi' Fores per il 2020. Il pilota iberico ha firmato con il team che ha visto vincere quest'anno il titolo dei piloti indipendenti in Superbike al partente turco, e l'obiettivo sarà quello di riconfermarlo anche la prossima. L'esperto spagnolo ha corso invece nel 2019 nel British Superbike e ritroverà sulla griglia anche il campione di quest'anno, il ducatista Scott Redding. Di seguito la griglia di partenza aggiornata della Superbike 2020.

Entry List - World Superbike Championship 2020

Team Moto Pilota Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki Ninja ZX-10RR Jonathan Rea (GBR) Alex Lowes (GBR) ARUBA.IT Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R Chaz Davies (GBR) Scott Redding (GBR) Honda Racing Team TBA Alvaro Bautista (SPA) TBA Team Pedercini Racing Kawasaki Ninja ZX-10RR Jordi Torres (SPA) Lorenzo Savadori (ITA) BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000RR Eugene Laverty (IRL) Tom Sykes (GBR) Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF-R1 Toprak Razgatlioglu (TUR) Michael Van der Mark (OLA) GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF-R1 Garrett Gerloff (USA) Federico Caricasulo (ITA) BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R Leon Camier (GBR) Orelac Racing VerdNatura[8] Kawasaki Ninja ZX-10RR TBA Team GoEleven Ducati Panigale V4 R TBA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR TBA Turkish Puccetti Racing Kawasaki Ninja ZX-10RR Xavi Fores (SPA) Ten Kate Racing – Yamaha Yamaha YZF-R1 TBA

*In grassetto i piloti che hanno cambiato team.